Şurası kesin ki Beşiktaş, birkaç oyuncusuyla ayakta duruyor. Bunun başında da Rafa Silva var... Muçi, Semih gibi umut bağlanan oyuncular gerekli patlamayı yapamıyorlar. Beşiktaş golü bulana kadar zorlandı. Semih penaltı kazandırdı, İmmobile golü attı, sonrasında da Beşiktaş rahatladı. İlk yarının son dakikalarında Rafa'nın attığı bir gol var ki, halı sahada bile zor atılır. Topu alışı, çekişi, hemen vuruşu, müthiş bir teknik olgunluk. İkinci yarıda da oyunun kontrolü Beşiktaş'taydı. Çok gol kaçırdılar ama Allah korusun Rafa Silva ve İmmobile'ye bir şey olsa Beşiktaş çok sıradanlaşır. Özellikle kanatlarda çok etkisiz kalan bir Beşiktaş var. Takımın yıldızı Semih'e söylenecek şeyler önemli; bir türlü beklenen sıçramayı yapamıyor. Genel olarak baktığımızda kazandırdığı penaltı dışında da fazla bir şey yapmadı. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam genel olarak iyi maç yönetti. Tartışmasız bir penaltı verdi ki doğruydu. Bir iki ufak hata dışında da çok başarılı oldu.

***

MOURİNHO'NUN YAPTIĞI HER ŞEY YANLIŞ



Mourinho'nun Samsun'daki ihanet gecesini izledik. Yaptığı her şey yanlış olan bir Portekizli. Sözüm ona dünyanın en iyi teknik direktörü. İlk 11 yanlış… Maximin gibi bir adamı Sırp oyuncuların baskısıyla 11'den kesmiş. Son haftaların formda ismi İrfan Can kadroya girmek için daha ne yapsın. Fenerbahçe, Tadic'le öne geçti ama gol Samsunsporlu iki oyuncunun hediyesi. İkinci yarı 4 Fenerbahçeli defans oyuncusu ceza alanı içindeyken golü yediler. Ardından pabucun pahalı olduğunu gören Mourinho, hem Maximin'i hem de İrfan Can'ı oyuna aldı. Maximin kişisel gayretiyle golü yaptı. O golü ancak Maximin tipindeki oyuncular atar. Ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. Tıpkı Göztepe'de kaybedilen puan gibi son 15 dakika Fenerbahçe teslim oldu. Bütün dönen toplar Samsun'undu ki bitime dakikalar kala Samsun beraberliği buldu. İddia ediyorum 5-10 dakika daha maç uzasaydı belki de Samsunspor 3 puanı alan taraftı. Hakem için söylenecek önemli şeyler var. Belki oyunun genelinde iyiydi ama birkaç sarı kart hatası yaptı. Ayrıca plaj futbolundaki hakemlerin yapmayacağı hatayı yaparak Fenerbahçeli futbolcuların ofsaytı rakip yarı alandan kullanmalarına izin verdi. Fenerbahçeli oyuncular, Samsunsporlu oyuncuların attığı gol sonrası faul itirazı yaptı ama faul filan yok.