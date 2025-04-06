Eski dünya kayboluyor. Yenisi ise hâlâ inşa aşamasında. Bu küresel fetret döneminde büyük güçlerin uzlaşısı biraz zaman alacak gibi görünüyor. Her ne kadar 'Yeni Yalta Düzeni' konusunda bazı provalar yapılsa da kozlar tam paylaşılmadan yeni bir sistemin ortaya çıkmayacağı anlaşıyor.
Çünkü küresel jeopolitik mimarinin de bir sistematiği var. Bazı şartların oluşması gerekiyor. Örneğin 1648'deki Westfalya Düzeni, Avrupa'yı kasıp kavuran Katolik ve Protestanlar arasındaki 30 yıllık mezhep savaşlarından sonra sağlanabildi.
Dünyevi iktidarın hegemonya aracı olarak teo-politika yani din ve mezhep manivelaları kullanıldı. 1618 ve 1648 yılları arasındaki Otuz Yıl Savaşları'nı sonlandıran Westfalya Barışı ile Hollanda ve İsviçre bağımsızlığını kazandı. Fransa daha da güçlendi. Almanya'da Katolikliğin tekeli kırıldı. Protestanlık ve Calvincilik Avrupa'da kabul görmeye başladı.
Westfalya'dan sonra teolojinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi azaldı. Küresel ilişkiler sekülerleşti. 1648'den sonra uluslararası ilişkilerde egemen devletlerin eşitliği ilkesi sözde de olsa kabul edildi.
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Bu sistem 166 yıl sonra Napolyon Savaşları
ile yıkıldı. 1812'de
Napolyon'un yenilgisinden iki yıl sonra 1814'te Viyana Kongresi
toplandı. Avrupa'daki sınırlar ve güçler dengesi yeniden belirlendi.
1789 Fransız İhtilali
ve Napolyon Savaşları ile bozulan Avrupa'nın siyasi haritası ve güçler dengesi tüm Avrupa devletlerinin katıldığı bu kongre kararlarıyla yeniden yapılandırıldı.
Bu sistem de ancak I. ve II. Dünya Savaşı'na
kadar dayanabildi. 1945'te Yalta'da
bir araya gelen İngiltere, Rusya ve ABD
yeni küresel düzeni ilan
etti. SSCB ve ABD'den oluşan iki kutup
dünyayı kendi arasında paylaştı. Soğuk Savaş'ın
1991'de SSCB'nin
yıkılmasıyla sonuçlanması üzerine bu
kez ABD liderliğinde tek kutuplu dünya düzenine
geçildi.
ABD'nin yegâne süper güç olduğu sistem 2008 Gürcistan Savaşı
ile sona erdi. O tarihten beri çok kutuplu bir dünyanın egzersizlerine şahit oluyoruz.
Şu sıralar dünya yeniden esvap değiştiriyor.
Zira ABD'nin terörle mücadele ve Ukrayna'da
Rusya'ya
karşı yürüttüğü vekâlet savaşları istenen
sonucu vermedi. Bu nedenle ABD, Çin'i hedefe koyan küresel ekonomik savaşın
fitilini ateşledi.
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ABD Başkanı Donald Trump
, dünyadaki çoğu ülkeyi etkileyen yüzde 10 ila yüzde 49
arasında değişen yeni kapsamlı tarife dalgasının
açılışını 2 Nisan'da 'Kurtuluş Günü'
sloganı ile yaptı. Buradaki hedefin sadece para olmadığı
kesin.
Çünkü tarifeler paradan çok daha fazlasına işaret eder.
Haliyle
her savaş belli bir inançla yapılır. Ve
paradoksal görünse de her savaş bazı
inançları yok eder.
Nitekim Otuz Yıl Savaşları dine olan inancı
sarstı. Napolyon Savaşları vatana olan inancı
yıkıma
uğrattı. Birinci ve ikinci dünya savaşları
ise Batılı insanın ideolojilere olan bağlılığını
yok etti.
Soğuk Savaş sonrası neo-liberal sabiteler
üzerine kurulan dünya kuşku
yok ki ideolojilere olan güvensizliği daha
da pekiştirdi.
Dolayısıyla küresel fetret penceresinden görünen yenidünya düzeni
en büyük darbeyi yine Batı'ya indirecek.
Zira şu an tarifelerle başlayan ekonomik savaş en çok saç ayaklarını neoliberalizm, küreselleşme ve demokrasinin
oluşturduğu reel-kapitalizme dayalı piyasa uygarlığını
sarsacaktır. Gidişat da zaten bunu gösteriyor.