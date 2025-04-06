Eski dünya kayboluyor. Yenisi ise hâlâ inşa aşamasında. Bu küresel fetret döneminde büyük güçlerin uzlaşısı biraz zaman alacak gibi görünüyor. Her ne kadar 'Yeni Yalta Düzeni' konusunda bazı provalar yapılsa da kozlar tam paylaşılmadan yeni bir sistemin ortaya çıkmayacağı anlaşıyor.

Çünkü küresel jeopolitik mimarinin de bir sistematiği var. Bazı şartların oluşması gerekiyor. Örneğin 1648'deki Westfalya Düzeni, Avrupa'yı kasıp kavuran Katolik ve Protestanlar arasındaki 30 yıllık mezhep savaşlarından sonra sağlanabildi.

Dünyevi iktidarın hegemonya aracı olarak teo-politika yani din ve mezhep manivelaları kullanıldı. 1618 ve 1648 yılları arasındaki Otuz Yıl Savaşları'nı sonlandıran Westfalya Barışı ile Hollanda ve İsviçre bağımsızlığını kazandı. Fransa daha da güçlendi. Almanya'da Katolikliğin tekeli kırıldı. Protestanlık ve Calvincilik Avrupa'da kabul görmeye başladı.

Westfalya'dan sonra teolojinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi azaldı. Küresel ilişkiler sekülerleşti. 1648'den sonra uluslararası ilişkilerde egemen devletlerin eşitliği ilkesi sözde de olsa kabul edildi.

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Bu sistem 166 yıl sonraile yıkıldı. 1812'deNapolyon'un yenilgisinden iki yıl sonratoplandı.1789ve Napolyon Savaşları ile bozulan Avrupa'nın siyasi haritası ve güçler dengesi tüm Avrupa devletlerinin katıldığı bu kongre kararlarıyla yeniden yapılandırıldı.Bu sistem de ancakkadar dayanabildi.bir araya gelenyeni küresel düzeni ilanetti.dünyayı kendi arasında paylaştı.1991'de SSCB'ninyıkılmasıyla sonuçlanması üzerine bukez ABD liderliğindegeçildi.ABD'nin yegâne süper güç olduğu sistem 2008ile sona erdi. O tarihten beri çok kutuplu bir dünyanın egzersizlerine şahit oluyoruz.Şu sıralarZira ABD'ninRusya'yakarşı yürüttüğü vekâlet savaşları istenensonucu vermedi. Bu nedenlefitilini ateşledi.

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ABD Başkanı, dünyadaki çoğu ülkeyi etkileyenarasında değişen yeni kapsamlıaçılışını 2 Nisan'da 'sloganı ile yaptı. Buradakikesin.ÇünküHaliyleher savaş belli bir inançla yapılır. Veparadoksal görünse de her savaş bazıinançları yok eder.Nitekimsarstı.yıkımauğrattı.ise Batılı insanınyok etti.Soğuk Savaş sonrasıüzerine kurulan dünya kuşkuyok ki ideolojilere olan güvensizliği dahada pekiştirdi.Dolayısıylaen büyük darbeyi yine Batı'ya indirecek.Zira şu an tarifelerle başlayan ekonomik savaş en çok saç ayaklarınıoluşturduğusarsacaktır. Gidişat da zaten bunu gösteriyor.