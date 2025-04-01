ABD ve Avrupa'nın dahi sahip çıkmaya tenezzül etmediği mandacı CHP ve kirli siyasetçilerine bekledikleri 'can simidi' İsrail'den geldi. Soykırımcı Netanyahu yönetimi, Siyonist medyanın "İsrail'in umudu" diye övdüğü Ekrem İmamoğlu'na ve mandacı CHP'ye arka çıktı. Bayram'da bile Gazzeli çocuk ve kadınları barbarca katleden İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar, CHP ağzı ile konuştuğu X'teki küstah paylaşımında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a saldırdı. Saar da tıpkı CHP Genel Başkanı Özgür Özel gibi Erdoğan'a karşı NATO'dan ve Batı'dan yardım istedi.

Şunu belirtelim ki Özel ve Saar'ın Erdoğan'a karşı kullandığı iftiracı, manipülatif ve mandacı dilin benzerliği, Türkiye muhalefeti açısından bir utanç vesikasıdır. Erdoğan'ı Batı'ya şikâyet eden Saar da CHP'nin işgalci zihniyetinin yıllardır kullandığı 'diktatör' teranesine sarılıyor.

Saar'ın Özel'den tek farkı Erdoğan'a bir de 'antisemitik' yaftasını yapıştırma küstahlığında bulunması. Diğer bütün konularda aynı söylemi aynı argümanları aynı işgalci anlayışı aynı yolu aynı yöntemi ve aynı kelimeleri kullanıyorlar.

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Ne var kietmelerine rağmen Özel ve Saar'ın birdiğer ortak yanları daSeslendikleri ve yalvardıkları Batı, kaybeden Batı. CHP'nin Erdoğan karşıtı kampanyasına desteğini açıkça ilan eden soykırımcıçağırıyor. Çünkü kendi ülkesinin gücünün Erdoğan'a yetmediğini iyi biliyor.Nitekim daha geçen haftalardabölgede Türkiye ilekarşı karşıya gelmek istemediklerini açıkçaitiraf etmişti. Haliyle Saar'ın CHP'yeverdiği butükenmişliğinde ifadesi. Zevahiri kurtarmaya çalışanİsrail'in soykırımcı bakanı CHP'ye gazvererekçalışıyor.Normalde İsrail bu gibi konularda doğrudan topa girmez. Türkiye'deki siyonist kesimlerlegüdümündeki medya ve siyaset dünyasını Türkiye aleyhine harekete geçirirdi. Fakat Yahudi lobisinin bile etkili olamadığı bir süreçten geçiyoruz. İsrail'in tek işaretiyle Erdoğan karşıtı organize saldırılara başlayanbu kez derin bir stratejik sessizlik içinde.

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Mandacı CHP ile Saar gibi azılı siyonistler dışında kimse bölgesel ve küresel dengelerde kilit konumdaki Türkiye'ye karşısoyunmuyor. Şu sıralarkapsamında devşirdiği kesimler dışında kimse Türkiye'ye ve lideri Erdoğan'a saldırma cesareti gösteremiyor. Bir tek Saar gibi fanatikler Mossad projesinin geleceği için çırpınıyor.Zira 1950'lerden bu yana İsrail'inbir parçası olarak devreye soktuğu Siyonist Türkler ve Kürtler projesi artık tarih oluyor. Devletimiz güçlendikçe projenin randımanı azalıyor. Özelliklediye nitelenenTürkiye'nin karşı ataklarıyla çökertilmesi, Mossad'da alarma yol açmış durumda.Dolayısıyla Avrupa ve ABD'nin Türkiye'ye karşı yelkenleri tamamen indirdiği yeni aşamada bu saatten sonra İsrail'in elinden -o da soykırımcı tayfasının- sadecebir şey gelmeyecektir. Bu gerçeği,Yine hezimete uğrayacaklar. Çünkü siyonistlerinaldanan CHP'nin elinde yine sapı kalacak...