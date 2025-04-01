ABD ve Avrupa'nın dahi sahip çıkmaya tenezzül etmediği mandacı CHP ve kirli siyasetçilerine bekledikleri 'can simidi' İsrail'den geldi. Soykırımcı Netanyahu yönetimi, Siyonist medyanın "İsrail'in umudu" diye övdüğü Ekrem İmamoğlu'na ve mandacı CHP'ye arka çıktı. Bayram'da bile Gazzeli çocuk ve kadınları barbarca katleden İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar, CHP ağzı ile konuştuğu X'teki küstah paylaşımında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a saldırdı. Saar da tıpkı CHP Genel Başkanı Özgür Özel gibi Erdoğan'a karşı NATO'dan ve Batı'dan yardım istedi.
Şunu belirtelim ki Özel ve Saar'ın Erdoğan'a karşı kullandığı iftiracı, manipülatif ve mandacı dilin benzerliği, Türkiye muhalefeti açısından bir utanç vesikasıdır. Erdoğan'ı Batı'ya şikâyet eden Saar da CHP'nin işgalci zihniyetinin yıllardır kullandığı 'diktatör' teranesine sarılıyor.
Saar'ın Özel'den tek farkı Erdoğan'a bir de 'antisemitik' yaftasını yapıştırma küstahlığında bulunması. Diğer bütün konularda aynı söylemi aynı argümanları aynı işgalci anlayışı aynı yolu aynı yöntemi ve aynı kelimeleri kullanıyorlar.
***Ne var ki güç, mantık ve dil birliği etmelerine rağmen Özel ve Saar'ın bir diğer ortak yanları da ironik çaresizlikleri. Seslendikleri ve yalvardıkları Batı, kaybeden Batı. CHP'nin Erdoğan karşıtı kampanyasına desteğini açıkça ilan eden soykırımcı Saar da Avrupa ve ABD'yi yardıma çağırıyor. Çünkü kendi ülkesinin gücünün Erdoğan'a yetmediğini iyi biliyor.
***Mandacı CHP ile Saar gibi azılı siyonistler dışında kimse bölgesel ve küresel dengelerde kilit konumdaki Türkiye'ye karşı Don Kişotluğa soyunmuyor. Şu sıralar Mossad'ın 'Siyonist Türkler ve Kürtler projesi' kapsamında devşirdiği kesimler dışında kimse Türkiye'ye ve lideri Erdoğan'a saldırma cesareti gösteremiyor. Bir tek Saar gibi fanatikler Mossad projesinin geleceği için çırpınıyor.