İngiliz Lord Curzon'un hamurunu yoğurduğu, jakoben Batılı akılla malul ve Soros gibi Siyonist neo-conların modern mayalarla fermente ettiği mandacı CHP'nin işgalci zihniyeti bütün yönleriyle deşifre olmuş durumda.

Yerli ve milli olmayı zül sayan bu anlayış sahipleriyle sokağa döktükleri 'ilerici ve devrimci' kitlelerin nihilist genetiğine dair söylenecek çok şey var.

Genetik açılıma CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Eski Batı'nın ideolojik aygıtlarından yardım dilenmesiyle devam edelim. CNN, BBC ve NYT'den sonra Alman medyasına konuşmuş Özel.

DW'ye verdiği röportajda bu kez başına sürecek merhemi olmayan Almanya'dan yardım dilenmiş.

Rus romancı Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'nin Ecinniler romanındaki tespitleri CHP ve destekçilerinin saplandığı bu mandacı ideolojik deliliği çok güzel tahlil ediyor. 1872'de yazılan Ecinniler (Şeytanlar) adlı eser Türkçe'ye 'Cinler' olarak çevrildi.

Dostoyevski'nin Rus toplumu için yazdığı bu romanı devrimci fantezilere kapılan CHP kitlesi ile raf ömrü dolmuş Batı'dan yardım dilenen patolojik siyasilere yönelik derslerle dolu.

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Romandagibi Avrupa merkezci ithalanlayışlarla Batılı kolonyalist ve mandacıdüşüncelerin Rus toplumu ve insanı üzerindekiele alınıyor.Kitapta sadece sokağa çıkan mandacı CHP'lilere değil ülkemizin gençliğini ve insan kaynağını Batı'dan ithal ideolojilerle heder edenlerle buna göz yumanları da derin muhasebelere sürükleyecek pasajlar var. Dostoyevski diğer kitaplarında olduğu gibi bu eserinde degözler önüne seriyor.Akıl, kalp ve ruh berraklığını kaybetmiş Batı'dan medet umanları deşifre ediyor.Batı'nın özgürlüğü kolektif bir yalan. Sömürgecilerin özündevar. Rus gençlerini sadece cesaretini değil aynı zamanda aklını da kaybedentanımını örnek almanın tehlikelerine karşı uyarıyor Dostoyevski. Haksız da sayılmaz.dediği insanı evrenin merkezine koyan hümanizm 19. yüzyılda bireyi 'tanrılaştıran' yaklaşımın temellerini attı.Hümanizminhale getirdiği bireyi reddedenonu üretim ilişkilerinin çarkında dokunan bir kumaşa, iradesiz bir 'nesne'ye indirgedi. Daha da ileri gidendededi.

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Akıl ve erdem yerine arzu ve bilinçaltını ölçü alanbireyidiye niteledi. Ona göre her şey gibi kendi hakkında dahi yanılgılar üretip üstelik ürettiği bu yanılgılara da hakikat diye inanan, arzu ve endişelerden ibaret bir yığındı sadece birey. İşte şu an Batı'da ve ülkemizde en çok rağbet gören insan Freud'undiye tanımladığı bubireydir.Özetlersek Batılı bireyin kendini tanrılaştırma serüveni birdönüştü. 'Düşünüyorum öyleyse varım' diyerek böbürlenen insan 360 yıl sonra teselliyi 'akıldışı reçeteler'de aramaya başladı.Avrupa'daki bu akıldışılık dünyada bugün İslamofobya, CHP ideolojisi,etnik çatışma ve darbeci vesayet rejimleri gibibiçimleriyle arz-ı endam ediyor.Ancak bu nihilist Batı'nın da mandacı kurşun askerlerinin de sonu geliyor. Kendini kurtaramayan Batı, mandacılarını hiç kurtaramaz. Kanıt mı istiyorsunuz.Türk gençlerinediye manşetler atan solcubakın. Bugün o da CHP liderleri gibi yalvarıyor. ABD, Rusya, Türkiye ve Çin arasındaki yenidünya düzeni karşısında paçaları tutuşan dergimanşetleri atıyor. Ve aynı hissiyat CHP ve kitlesininde var.Hasılı kelâm, devran değişiyor. Dostoyevski'den olmazsa bile yandaşınız Der Spiegel'den biraz olsun ders alın!