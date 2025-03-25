Dünyanın bir dizi varoluşsal krizle boğuştuğu ve koordineli çözümler geliştirmesi gereken bir dönemde Türkiye'deki muhalefet ne kadar arkaik olduğunu ve çağın gerisinde kaldığını bir kez daha kanıtladı. Hem dünyayı yanlış algılamanın hem de Türkiye'yi jakoben kodlarla okumanın trajikomik ergen tavırlarıyla hareket ediyorlar.

Güvendikleri bütün dağlara kar yağıyor. Ama farkında değiller. Küresel sistemdeki değişimi algılayamıyorlar. Sadece bütün gözlerin çevrildiği yeni Türkiye için değil eski efendileri olan Batı için de artık bir ayak bağı konumundalar. Miatları doldu, raf ömürleri tükendi.

Sadece CHP için değil siyonist medyanın "İsrail'in umudu" diye lanse ettiği eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi Pax Americana sisteminin bütün kurşun askerleri de ıskartaya çıkarılıyor. Bu yeni jeopolitik ortamda ABD, deniz aşırı ülkelerdeki "kullanışlı aptallara" yönelik kurduğu geleneksel emperyalist destek programları ve kurumlarını tasfiye ediyor.

Değişen küresel manzaranın ilk siyasi ve sosyo-kültürel kurbanları da hâliyle Türkiye'nin dünyadaki jeopolitik kutuplardan biri hâline geldiğini kavrayamayan FETÖ, PKK,

CHP ve İmamoğlu gibi oluşum, örgüt, parti ve aktörler oluyor.

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bu değişimi okuyamamanınbedelini kaos siyasetiylebütün ülkeye mal etmeyeçalışıyor. Fakat beyhude çabaiçindeler. Köklü değişim dalgalarınınoluşturduğuBuyüzdengidiyorlar ya daçekiyorlar.Kuşku yok ki İmamoğlu'nun rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanması ve hakkındaki terör soruşturmasının ise devam etmesi, CHP'nin geleceğini de derinden etkileyecek. Zira Avrupa ve ABD'nin eskiden muhalefeti desteklediği jeopolitik iklim artık yok.Erdoğan karşıtı Batılı güçlerin şimdiye kadar yoğun destek verdiği muhalefet bundan sonra yalnız. Çünküprojesinin en büyük mimarı olantarihe karıştı. Yerine gelenAmerikan müesses nizamını köklü bir şekilde dönüştürüyor ve Türkiye'nin içişleriyle fazla ilgilenmeyen bir görüntü sergiliyor. Sergilemek zorunda.

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