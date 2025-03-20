Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı mega kentlerinden İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çevresindeki bazı kişiler terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Bu sürpriz gelişme kuşku yok ki ülkemizin kısa, orta ve uzun vadeli rotası üzerinde etkilere yol açacaktır. Bu bağlamda İstanbul'daki soruşturmaya iç siyasi dengelerin merceğinin yanı sıra dış siyasi yansımaların prizmasından da bakmakta fayda var.

Çünkü günümüz ulusal stratejilerini en çok darboğaza sokan olgulardan biri devasa ekonomik, kültürel ve bazen de jeopolitik güce sahip olan İstanbul gibi mega kentlerdir.

Uluslararası düzeyde çok kutupluluktan bahsedilen bir dönemde iddia sahibi ülkelerin küresel ve bölgesel dinamizmini frenleyen faktörlerin başında mega kentler eksenli yeni meydan okumalar geliyor. Bu gerçeğin dünyayı da bir ahtapot gibi sardığını unutmayalım.

Geçen yıl Lacivert dergisinin Mart sayısında yayımlanan "Küresel ve ulusal siyasette büyük şehirler sorunu" adlı yazımda bu eğilime dikkat çekmeye çalıştım. Zira İstanbul ve Ankara gibi ulusal ve küresel nüfuza sahip kentlerdeki seçimler her ne kadar mahalli görünse de mahiyet olarak ulusal bir etkiye sahip. Bu nedenle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş örneklerinde de görüldüğü üzere sandıklardan zaferle ayrılanlar mahalli seçimlerden ziyade ulusal seçimleri kazandıkları zehabına kapılır.

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Zira ABD başta olmak üzere dünyadadönüşüyor. Bunun nedeni de nüfus ve ekonomik aktivitenin artık büyük şehirlerde ve çevre bölgelerde yoğunlaşmış olmasıdır.Dolayısıyla bir metropolitan olarakbu ekonomik gücü yanında demografik ağırlığıyla da ulusal siyasetin rotasını belirlemede adeta lokomotif konumunda.DünyadaBir bakıma küresel ve ulusalsiyaset ile ekonomi, BM'ye üye 193ülkeden ziyade bu metropoller ile hinterlantlarıüzerinden dönüyor. Haliyle üretimilişkileri, ekonomik ciroları ve sahipoldukları siyasi ihtirasları açısındançoğu devletin ulusalstratejilerini sorgulayan bir trende dönüşüyor.Kuşku yok ki sosyo-ekonomik faaliyet mega şehirlerde yoğunlaştıkça bu şehirlerin ülke siyasetindeki ağırlığı da artıyor. Fakat asıl sorun bu gücü elinde tutanve merkezi hükümeti 'bypass' ederekçalışmasından kaynaklanıyor.

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Dünyadan farklı olarak Türkiye'de nükseden bu güç ve güçlük ister istemez siyasi kutuplaşmayı artırıyor. Zira diğerdaha çokendekslidir. Bizde ise ulusal bir başkaldırı işlevi görür bu makas. Makası elinde tutanlar ülkenin siyasi iktidarına karşı ekonomik, sosyal ve ideolojik bölünmeleri derinleştirmeye çalışır.Haliyle bizdeki mega şehirlerin belediye başkanları, enerji ve kaynaklarını kentlerinin kalkınmasına harcamak yerineBunlardan biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.merkezi hükümete meydan okumaya başladı.Ve geldiğimiz aşamada önceki akşam sahte olduğu için üniversite diploması iptal edildi. Ardından daŞimdisuçlanıyor. Nereden nereye? Her açıdan ibretlik bir serencam. Bakalım nasıl sonuçlanacak?