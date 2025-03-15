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BERCAN TUTAR
15 Mart 2025, Cumartesi BERCAN TUTAR

Küresel kırılma
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Ukrayna ve Suriye'deki gelişmelerin öne çıktığı bir süreçte dünyanın gözü, aklı ve vicdanı hâlâ Gazze'de olmaya devam ediyor. Çünkü Gazze'deki direniş ateşi, siyonizmin küresel aldatmacalarını ve ona destek veren her tür Batılı emperyalist manipülasyonu deşifre edip akamete uğratıyor.
Yeni dünya artık Brüksel, Londra ve Washington'da kurulmuyor. Geleceğe yön verecek kararlar Ankara, Amman, Kahire, Cidde, Şam ve Doha'da alınıyor. Hâliyle Gazze'deki soykırıma karşı ayaklanan küresel bilinç, Batı'yı hem içeriden hem dışarıdan kuşatıyor.
Gazze saflaşması her yerde derinleşiyor. Tarihin yanlış tarafında duran siyonazi cephesi kan kaybediyor. Eski mavallarına insanları inandıramıyorlar. Gazze ruhu dünyayı birleştiriyor. Bu küresel bilince direnen barbar zihniyetler ve siyasi yapılar, tıpkı Esad'ın Baas rejimi gibi çökecek.

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Zira yeni bir tarih yazılıyor. Siyonist kolonyalistlerin kurguları ve ideolojileri yıkılıyor. Hamid Dabaşi'nin de yazılarında sık sık vurguladığı üzere, "Sömürgeciliğin sonlandırılması ancak sömürgeci güçlerin geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki ideolojik aygıtlarını açığa çıkarıp parçalayacak yeni bir tarih ve bilinç gücüyle olacak..."
İşte Gazze'deki direnişin uyandırdığı bu küresel bilinç tarihte yeni bir sayfa açıyor. 1989'da yıkılan reel sosyalizmden sonra şimdi de neo-liberal anlayış çöküyor. Çünkü Batı'nın demokratik ve kapitalist bütün değerlerinin ırkçı, siyonist ve soykırımcı yüzü Gazze'de deşifre oldu.
İnsanlar ve dünya Filistinlileşiyor. Hatta Yahudiler bile! Kim daha siyonist yarışı sadece Beyaz Saray gibi birkaç emperyal merkezde revaçta. Ancak onlar da güç kaybediyor ve gülünçleşiyorlar. Nitekim Yahudi kökenli Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer'ın siyonist performansını beğenmeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın yaşadığı hayal kırklığı ve kullandığı şovenist dil bunun en somut göstergesi.

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Schumer'ın, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in gözaltına alınmasını eleştirmesine alınan Trump, "Zannedersem Schumer Filistinli. O Filistinli oldu. Daha önce bir Yahudi'ydi. Artık Yahudi değil, Filistinli" diyerek saldırmıştı. Unutmayalım ki Yahudi Schumer, Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun elini sıkmadığı için daha önce de Trump'ın 'Filistinli' çıkışına maruz kalmıştı.
Oysa vicdan sahibi herkes Filistinli olabilmek için mücadele veriyor. ABD'de ve dünyada kimi siyahi kimi Hintli kimi Yahudi kimi de Hıristiyan kökenli birçok öncü yazar, siyonist geçmişlerinden kurtulmak için Edward Said'i aratmayan ezber bozucu Gazze şaheserleri yazıyor.
Cornel West, Shaul Magid, Peter Beinart, Ta-Nehisi Coates, Ilan Pappe ve Pankaj Mishra gibi uluslararası üne sahip yazarlar itirafları, samimiyetleri ve entelektüel yetenekleriyle siyonist anlatıyı allak bullak ediyor. Batılı aydınların bu cesur çıkışları küresel kamuoyundaki siyonist ezberleri ve kurguları altüst ediyor.
Hâsılı kelam, Gazze'den sonra dünyada herkes az veya çok Filistinlileşecek. Gidişat bunu gösteriyor. Zira dünya her açıdan "Gazze'den önce ve Gazze'den sonra" şeklinde tanımlanabilecek bir küresel kırılmaya doğru ilerliyor.

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