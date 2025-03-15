Ukrayna ve Suriye'deki gelişmelerin öne çıktığı bir süreçte dünyanın gözü, aklı ve vicdanı hâlâ Gazze'de olmaya devam ediyor. Çünkü Gazze'deki direniş ateşi, siyonizmin küresel aldatmacalarını ve ona destek veren her tür Batılı emperyalist manipülasyonu deşifre edip akamete uğratıyor.
Yeni dünya artık Brüksel, Londra ve Washington'da kurulmuyor. Geleceğe yön verecek kararlar Ankara, Amman, Kahire, Cidde, Şam ve Doha'da alınıyor. Hâliyle Gazze'deki soykırıma karşı ayaklanan küresel bilinç, Batı'yı hem içeriden hem dışarıdan kuşatıyor.
Gazze saflaşması her yerde derinleşiyor. Tarihin yanlış tarafında duran siyonazi cephesi kan kaybediyor. Eski mavallarına insanları inandıramıyorlar. Gazze ruhu dünyayı birleştiriyor. Bu küresel bilince direnen barbar zihniyetler ve siyasi yapılar, tıpkı Esad'ın Baas rejimi gibi çökecek.
***Zira yeni bir tarih yazılıyor. Siyonist kolonyalistlerin kurguları ve ideolojileri yıkılıyor. Hamid Dabaşi'nin de yazılarında sık sık vurguladığı üzere, "Sömürgeciliğin sonlandırılması ancak sömürgeci güçlerin geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki ideolojik aygıtlarını açığa çıkarıp parçalayacak yeni bir tarih ve bilinç gücüyle olacak..."
***Schumer'ın, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in gözaltına alınmasını eleştirmesine alınan Trump, "Zannedersem Schumer Filistinli. O Filistinli oldu. Daha önce bir Yahudi'ydi. Artık Yahudi değil, Filistinli" diyerek saldırmıştı. Unutmayalım ki Yahudi Schumer, Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun elini sıkmadığı için daha önce de Trump'ın 'Filistinli' çıkışına maruz kalmıştı.