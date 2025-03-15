Ukrayna ve Suriye'deki gelişmelerin öne çıktığı bir süreçte dünyanın gözü, aklı ve vicdanı hâlâ Gazze'de olmaya devam ediyor. Çünkü Gazze'deki direniş ateşi, siyonizmin küresel aldatmacalarını ve ona destek veren her tür Batılı emperyalist manipülasyonu deşifre edip akamete uğratıyor.

Yeni dünya artık Brüksel, Londra ve Washington'da kurulmuyor. Geleceğe yön verecek kararlar Ankara, Amman, Kahire, Cidde, Şam ve Doha'da alınıyor. Hâliyle Gazze'deki soykırıma karşı ayaklanan küresel bilinç, Batı'yı hem içeriden hem dışarıdan kuşatıyor.

Gazze saflaşması her yerde derinleşiyor. Tarihin yanlış tarafında duran siyonazi cephesi kan kaybediyor. Eski mavallarına insanları inandıramıyorlar. Gazze ruhu dünyayı birleştiriyor. Bu küresel bilince direnen barbar zihniyetler ve siyasi yapılar, tıpkı Esad'ın Baas rejimi gibi çökecek.

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Zira yeni bir tarih yazılıyor. Siyonistyıkılıyor.de yazılarında sık sık vurguladığı üzere, "Sömürgeciliğin sonlandırılması ancak sömürgeci güçlerin geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki ideolojik aygıtlarını açığa çıkarıp parçalayacak yeni bir tarih ve bilinç gücüyle olacak..."İşte Gazze'deki direnişin uyandırdığı bu küresel bilinç tarihte yeni bir sayfa açıyor. 1989'da yıkılansonra şimdi de neo-liberal anlayış çöküyor. Çünküİnsanlar ve dünya Filistinlileşiyor. Hatta Yahudiler bile!sadece Beyaz Saray gibi birkaç emperyal merkezde revaçta. Ancak onlar da güç kaybediyor ve gülünçleşiyorlar. Nitekim Yahudi kökenli Senato azınlık lideri Demokratbeğenmeyen ABD Başkanıyaşadığı hayal kırklığı ve kullandığı şovenist dil bunun en somut göstergesi.

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Schumer'ın,Gazze gösterilerineöncülük eden Filistinli aktivist MahmudHalil'in gözaltına alınmasını eleştirmesinealınan Trump, "Zannedersem SchumerFilistinli. O Filistinli oldu. Daha önce birYahudi'ydi. Artık Yahudi değil, Filistinli"diyerek saldırmıştı. Unutmayalım ki YahudiSchumer,daha önce de Trump'ın 'Filistinli' çıkışınamaruz kalmıştı.Oysa vicdan sahibi herkes Filistinli olabilmek için mücadele veriyor. ABD'de ve dünyadasiyonist geçmişlerinden kurtulmak içinezber bozucu Gazze şaheserleri yazıyor.gibi uluslararası ünesahip yazarlar itirafları, samimiyetleri ve entelektüelyetenekleriyle siyonist anlatıyı allakbullak ediyor. Batılı aydınların bu cesur çıkışlarıveHâsılı kelam, Gazze'den sonra dünyada herkes az veya çok Filistinlileşecek. Gidişat bunu gösteriyor. Zira dünya her açıdanşeklinde tanımlanabilecek birdoğru ilerliyor.