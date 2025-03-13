Suriye'nin makûs talihini değiştiren 8 Aralık 2024'teki halk devriminden sonra Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart'taki 8 maddelik çerçeve anlaşması, ülkenin birlik ve bütünlüğünü daha da pekiştirdi. Bu adım 6 Mart'ta Lazkiye ve Tartus'ta devreye sokulan mezhep temelli fitne senaryolarını da akamete uğrattı.

Bu tarihi zaferin her adımında Türkiye var. Bu gerçek, anlaşmanın her maddesinde hissediliyor zaten. Ayrıca anlaşmanın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte 9 Mart'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da katıldığı Suriye'ye komşu ülkeler zirvesinden hemen sonra imzalandığını da unutmayalım.

Sayın Fidan, Amman'daki zirvede Suriye'yi siyonist emellerine alet etmek isteyen İsrail'e çok güçlü mesajlar verdi. Bu güçlü çıkıştan bir gün sonra da YPG lideri Mazlum Abdi ile Ahmed Şara arasında ezberleri bozan uzlaşı geldi.

Bu bir tesadüf değil. Türk devlet aklının, küresel güçler ve bölge ülkeleriyle yerel unsurlar arasında ilmek ilmek dokuduğu özverili ve oyun değiştirici diplomasisinin zaferidir.

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Zaten Sayın Fidan'ın katıldığı bazı toplantılardan sonra bölgenin kaderini değiştiren gelişmeler yaşanıyor. 8 Aralık 2024'teFidan'ın Doha'da Rus ve İranlı bakanlarla kritik bir toplantı yapıp mevkidaşlarını Esad'ın artık tükendiğine ikna ettiğini unutmayalım.Benzer şekilde Fidan, Güler ve Kalın'ın katıldığıSuriye'deki tarihi uzlaşı geldi.Nitekim YPG silahlarını bırakıp Suriye devletinin bir parçası olmayı kabul ederken bu sürecin mimarı olan Sayın Erdoğan'ın da vurguladığı üzere burada en büyük kazananlar Türkler, Araplar, Kürtler ve diğer bölge halklarıdırAnlaşmadan sonra herkes büyük coşku yaşadı. Çünkü Türkiye bu attığı hamleyleolacağını bir kez daha kanıtladı. Türkiye sadece Suriye'deki Kürtleri değilZira Şara yönetimi, Dürzilerle de bir uzlaşıya vardı. Alevilere yönelik provokasyonu da araştıracak bağımsız bir komite kurdu.

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Zaten 8 maddelik anlaşmanınvaat ediyor.ülkemizdeki göçmenlerin dönüşünü veistikrarın sağlanmasını garanti ediyor.ile SDGsilah bırakıp sisteme entegre oluyor. Suriye'dekive Ortadoğu'dakiBu maddeyle Kürtlerinhakları anayasal güvenceye alınıyor.belirtildiği gibi, Lazkiye provokasyonu üzerindenSDG'nin verdiği destekle dağıtıldı. Anlaşmanın özü ise 8'inci madde. Yıl sonuna kadar anlaşmanın hayata geçirilmesi gerekiyor.Özetle bu anlaşmaylave Şara yönetimini uluslararasıbaskı altına alma senaryosu yıkıldı. Fakat rehavetekapılmamak lazım. Asıl iş bundan sonrabaşlıyor. Amman'daki zirvede Suriye, Ürdün,Lübnan, Irak ve Türkiye'den oluşan ülkelersavunma paktı kurma konusunda anlaşırkenSayın Fidan'ın yaptığı kritik açıklamaların satıraraları iyi okunmalı.Zira Türkiye'nin bundan sonraki asıl hedefi, bölgemizi ateşe atmak isteyendurdurulması olacak. Nitekimtoplantısındadikkat çekti. Sayın Erdoğan, etnik çatışma senaryoları çökertilen odakların bu kez Suriye'den ülkemize yönelikkörüklediklerine dikkat çekti.Fakat Türkiye bunun da üstesinden gelecektir. İhtiyatı elden bırakmadan Reis'in açıklamaları yanında özellikleyakından izlemekte fayda var.