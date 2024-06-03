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Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 14:10

FELAK NAS SURESİ OKUNUŞU, Felak Nas Suresi (Duaları) Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Felak Nas Suresi, kişiyi her türlü kötülükten muhafaza eden dualardan birisidir. Hadis kaynaklarında bu surelerin faziletlerine dair pek çok bilgi yer almaktadır ve koruyucu özelliklerine vurgu yapılmıştır. Genellikle sabah namazından sonra ve gece yatmadan önce okunan Felak Nas Suresi, vakit namazlarında da okunur. Felak Suresi ve Nas Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, meali, tefsiri ve faziletlerine sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte, Felak Nas duaları okunuşu ve anlamı!

FELAK NAS SURESİ OKUNUŞU, Felak Nas Suresi Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Kur'an-ı Kerim'de yer alan en kısa sureler arasında bulunan Felak ve Nas Suresi, günün her anında her türlü tehlikeden, nazarlardan ve belalardan korunmak için okunmaktadır. Felak Nas duaları olarak da adlandırılan bu sureler vakit namazlarında da okunur. Hadis kaynaklarında faziletlerine dair çok fazla bilgi yer almıştır. Bu sureleri ezbere bilmeyenler ve okumak isteyenler doğru yerdeler. İşte, Felak Suresi ve Nas Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, meali, tefsiri ve faziletleri

FELAK NAS SURESİ OKUNUŞU, Felak Nas Suresi Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Nas Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûżu birabbinnâs.
Melikinnâs.
İlâhinnâs.
Min şerrilvesvâsil ḣannâs.
Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs.
Minelcinneti vennâs.

Nas Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

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FELAK NAS SURESİ OKUNUŞU, Felak Nas Suresi Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Felak Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK NAS SURESİ OKUNUŞU, Felak Nas Suresi Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Felak Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

FELAK NAS SURESİ OKUNUŞU, Felak Nas Suresi Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Felak Suresi Kaç Ayet, Kaçıncı Sure?

Nas Suresi ile birlikte Muavvizeteyn surelerden biri olarak kabul edilen Felak Suresi 5 ayetten müteşekkildir. Kur'an'ın 113. suresi olan Felak Suresi Mekke döneminde indirilmiş olup nuzül sırasına göre 20. suredir. Kuran'da 604. Sayfada yer alan bu sure adını ilk ayette geçen "felâk" kelimesinden alır. Felak, "sabah aydınlığı" manasına gelmektedir.

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