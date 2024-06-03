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FELAK NAS SURESİ OKUNUŞU, Felak Nas Suresi (Duaları) Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
14:10
FELAK NAS SURESİ OKUNUŞU, Felak Nas Suresi (Duaları) Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri
Felak Nas Suresi, kişiyi her türlü kötülükten muhafaza eden dualardan birisidir. Hadis kaynaklarında bu surelerin faziletlerine dair pek çok bilgi yer almaktadır ve koruyucu özelliklerine vurgu yapılmıştır. Genellikle sabah namazından sonra ve gece yatmadan önce okunan Felak Nas Suresi, vakit namazlarında da okunur. Felak Suresi ve Nas Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, meali, tefsiri ve faziletlerine sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte, Felak Nas duaları okunuşu ve anlamı!