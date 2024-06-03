FELAK NAS SURESİ OKUNUŞU, Felak Nas Suresi (Duaları) Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Kur'an-ı Kerim'de yer alan en kısa sureler arasında bulunan Felak ve Nas Suresi, günün her anında her türlü tehlikeden, nazarlardan ve belalardan korunmak için okunmaktadır. Felak Nas duaları olarak da adlandırılan bu sureler vakit namazlarında da okunur. Hadis kaynaklarında faziletlerine dair çok fazla bilgi yer almıştır. Bu sureleri ezbere bilmeyenler ve okumak isteyenler doğru yerdeler. İşte, Felak Suresi ve Nas Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, meali, tefsiri ve faziletleri