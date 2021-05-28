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Haberler FotoHaber Ayetel Kürsi Okunuşu - Ayetel Kursi Duası Türkçe Arapça Oku, Anlamı, Meali ve Fazileti

Okunuşu - Ayetel Kursi Duası Türkçe Arapça Oku, Anlamı, Meali ve Fazileti

, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden birisidir. Adını ''Kursi'' kelimesinden almıştır. Bu sözcük ''taht, hükümranlık, ilim, kudret'' gibi anlamları taşımaktadır. Ayetlerin Efendisi olarak nitelenen duası faziletleri oldukça fazladır. Hadis kaynaklarında da bu ayeti okumanın fazileti ve faydaları hakkında çeşitli bilgiler yer almıştır. günümüzde de en çok araştırılan sureler arasında yer almaktadır. anlamı, Arapça okunuşu, meali, tefsiri ve en geniş bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayetel Kürsi Okunuşu - Ayetel Kursi Duası Türkçe Arapça Oku, Anlamı, Meali ve Fazileti

Bakara Suresinin 255. Ayetinde yer alan Ayetel Kursi'nin tamamı on cümleden oluşmuştur. Temel olarak, Allah'ın (C.C) birliğinden, O'nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceğinden, zatının çok yüce olduğu ve tevhid inançlarını konu edinmiştir. okunuşu günümüzde de faziletleri çok büyük olmasından ötürü sıkça araştırılan konular arasında yer almıştır. duası okumak, dinlemek, anlamı, meali, fazileti ve tefsiri hakkında bilgi edinmek isteyenler doğru yerdeler. İşte, anlamı ve Arapça okunuşu…

Ayetel Kürsi Okunuşu - Ayetel Kursi Duası Türkçe Arapça Oku, Anlamı, Meali ve Fazileti

Ayetel Kürsi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

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Ayetel Kürsi Okunuşu - Ayetel Kursi Duası Türkçe Arapça Oku, Anlamı, Meali ve Fazileti

Ayetel Kürsi'nin Faziletleri

, Ayetlerin Efendisi olarak nitelendirilen ve okunması en faziletli ayetler arasında yer almaktadır. Bir dua ya da sure olarak da anılan 'nin fazileti hakkında pek çok hadis yer almaktadır. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olmakla birlikte her türlü tehlikeden, kazadan, beladan ve nazarlardan korunmak için sıkça okunmaktadır. Özellikle sabah saatlerinde ve gece saatlerinde arama motorlarında da sıkça araştırılır. Ayetel Kursi'yi ezbere bilmeyenler ise yukarıya çıkarak bu duayı okuyabilirler.

İşte, Ayetel Kürsi duası okumanın faziletleri;

Ayetel Kürsi Okunuşu - Ayetel Kursi Duası Türkçe Arapça Oku, Anlamı, Meali ve Fazileti

1. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdular: "Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir." (Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 2, (2881).)

2. Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

3. "Âyetü'l-kürsî Kur'ân âyetlerinin şahıdır." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

4. Sözü edilen âyet-i kerîmede Cenâb-ı Allah'ın yüceliği, sıfatları, kâinatta meydana gelen büyük olayların tamamen onun iradesi doğrultusunda vukû bulduğu, onun isteği ve izni olmadan hiç bir kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği, O'nun kürsüsü, göklerde ve yerdekilerin ona ait olduğu hakkında bilgi verilmektedir.

5. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurdu;

İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi'nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş'ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah-u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O'na Tazimde bulunur.)

6. Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah-u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.

7. Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur'ân ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi'dir.

8. Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi'yi okursa, diğer namaza kadar Allah zimmetinde olur.

9. Her kim Ayet-el Kûrsi'yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH ona yardım eder.

10. Sen Ayet-el Kûrsi'den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.

Ayetel Kürsi Okunuşu - Ayetel Kursi Duası Türkçe Arapça Oku, Anlamı, Meali ve Fazileti

11. Bu ayetin içinde İsm-i Âzam (Allah'ın en yüce ismi) bulunmaktadır.

12. Ayet-el Kürsi, Kuran'ın dörtte biri (1/4)dir.

13. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran'ın en yüksek noktası da Bakara Suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki, o da Ayet-el Kürsi'dir. Şeytan, Bakara Suresinin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.

14. Her kim farz namazının peşinden Ayet-el Kürsi'yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur; Ölünce cennete girer.

15. Her kim farz namazın peşinden Ayet-el Kürsi'yi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat azamet ve ikram sahibi Allah alır. Onu (bu sureyi her namazın arkasından) okumaya ancak sıddık veya abid devam eder.

16. Bir mümin beş vakit namazın arkasından Ayet-el Kürsi'yi okursa, Allah-u Teala harp meydanında şehit olan Nebilerin canını aldığı gibi, bu müminin canını da kendi kudret eliyle alacaktır.

17. Kur'an'ın zirvesi Bakara Suresidir. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek inmiştir. Ayet-el Kürsi Arş'ın altından çıkarılmış ve Bakara suresine eklenmiştir.

Ayetel Kürsi Okunuşu - Ayetel Kursi Duası Türkçe Arapça Oku, Anlamı, Meali ve Fazileti

Ayetel Kürsi İle İlgili Hadisler

Âyetü'l-kürsî'nin fazileti hakkındaki bazı hadislerde Hz. Peygamber Kur'an'da en büyük âyetin Âyetü'l-kürsî olduğunu (Müslim, "Müsâfirîn", 258; Ebû Dâvûd, "Ṣalât", 352, "Ḥurûf", 1), yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah'ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını (Buhârî, "Vekâlet", 10), bu âyetin içinde Allah'ın en yüce isminin bulunduğunu (Müsned, VI, 461) ve Kur'an âyetlerinin efendisi olduğunu (Tirmizî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 2) haber vermiştir. Rivayet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de Âyetü'l-kürsî'yi okuyana Allah'ın hemen bir melek göndereceği, ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği, farz namazların arkasından onu okuyanın da öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir. Bu hadislerde işaret edilen fazileti sebebiyledir ki Âyetü'l-kürsî namazların sonunda genellikle okunan bir âyettir. Aynı inançla namaz dışında da sık sık okunan âyetler arasında yer alır.

Ayetel Kürsi Okunuşu - Ayetel Kursi Duası Türkçe Arapça Oku, Anlamı, Meali ve Fazileti

Ayetel Kürsi Kur'an-ı Kerim'de Kaçıncı Sayfada?

, Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olan el-Bakara Suresi'nde yer alır. Surenin 255'inci ayeti olan Kur'an-ı Kerim'in 41'inci sayfasında bulunur. Ayetel Kürsi'de, Allah'tan başka ilah olmadığından' ve Allah'ın Hayy ve Kayyum olduğundan bahsedilmektedir. Ayetel Kürsi konuları arasında Allah'ın yeryüzünün ve gökyüzünün sahibi olduğu yer almaktadır.

Ayetel Kürsi Ne İçin Okunur?

Her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli şekilde Ayetel Kürsi okunmalıdır. Nazara karşı okunması gereken dualar arasında yer alır. Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okumak menduptur. Özellikle geceleri yatmadan evvel okunması halinde okuyan kişinin evine kötülükler gelmeyecek, şeytanın şerrinden korunacaktır.

Ayetel Kürsi İle Namaz Kılınır mı?

, farz olan namazlar sırasında okunabilmekle birlikte aynı zamanda namazlardan sonra da okunabilen bir ayet olarak bilinir. Bazı hadisi şeriflerde Ayetel Kürsi'nin farz namazlarından sonra okunması menduptur bilgisi de yer almaktadır. Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255.ayeti olarak bilinir ve bu ayet içerisinde Allah'ın kudreti ve azameti anlatılmaktadır. Öte yandan bunlarla birlikte İslam dininin temel unsurlarından da bahsedilmektedir.

Ayetel Kürsi Kaç Kez Okunmalı?

Ayet'el-Kürsî, durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her isteği yerine gelir; cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez.

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