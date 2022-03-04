AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU, Ayetel Kursi Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri (Bakara Suresi 255)

Ayetel Kürsi Faziletleri

Ayetel Kürsi faziletleri Hz. Muhammed Efendimiz (s.a.v) tarafından bildirilen, okuyana bin bir çeşit faydası olan, şerrin önüne set kurup hayrın kapısını açan bir duadır. İşte Ayetel Kürsi'nin faziletleri:

1- Bu duayı okuyan kişi, bu kıymetli dua vasıtasıyla Allah'ın (c.c.) en büyük sıfatlarını anarak O'nun rızasını kazanır. Ayetel Kürsi duasını sık sık tekrar eden kimse kazandığı sevaplarla cennetlik kullar arasına girer.

2- Şeytanın ve onun yolundan giden kimselerin şerrine karşı adeta bir kalkan oluşturur. Cin, şeytan, kötü niyetli insan ve başa gelebilecek her türlü kaza ve bela bu duayı okuyan kişiden uzak olur. Kötü emeli olan kimseler bu duanın gücüyle emellerinden vazgeçer ya da bu duayı okuyan kimseye zarar vermekten alıkonur.

3- Korku, vesvese, gece huzursuzluğu, kabus görme gibi durumlarda bu dua kişinin içsel bunalımına çare olur. Ayetel Kürsi okuyarak Allah'a sığınan kimse korkularından emin olur ve ruhsal huzura erişir.

4- Depresyon, anksiyete, takıntı, kaygı, ruhsal bunalım halinde bu duayı sık sık tekrar etmeyi alışkanlık haline getiren kimse psikolojik sıkıntılarından Allah'ın izni ile kurtulur. Bu dua kişinin manevi dünyasının ve ruh olgunluğunun gelişmesine vesile olur.

5- Huzursuz, çabuk sinirlenen ve üzülen, öfkeli ve kaygılı kimse bu dua aracılığıyla daha dingin, huzurlu ve sakin bir ruh haline erişir.

6- Ayetel Kürsi'nin okunduğu ev meleklerin gözetimi altında olur. Bu eve şeytan, cin, kötü niyetli ve haset sahibi insan giremez. Özellikle evlerin ve odaların girişine asılan Ayetel Kürsi haneyi kaza, bela ve her türlü kötülükten korur. Ev halkının gün içinde Ayetel Kürsi okuduğu bir hanede iç huzur artar. Kişiler arası huzursuzluk ve tartışmalar ortadan kalkar. Evde bolluk, bereket ve mutluluk hüküm sürer.

7- Mutfak, nimetlerin yer aldığı, evin bereketinin sembolü olan bir alandır. Bu sebeple mutfakta uğraşırken, özellikle yemek yaparken hayırlı laflar etmek, kötü sözlerden kaçınmak, yemek hazırlarken sık sık dua etmek çok mühimdir. Ayetel Kürsi duası da yemek yaparken okunacak duaların başında gelir. Bir kimse yemek yaparken ve mutfakta uğraşırken bu duayı tekrar ederse evin bereketi ve yemeğin lezzeti artar. Bu evde bolluk ve bereket eksik olmaz.