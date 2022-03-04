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Haberler Yaşam AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU, Ayetel Kursi Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri (Bakara Suresi 255)
Giriş Tarihi: 04.03.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 15:35

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU, Ayetel Kursi Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri (Bakara Suresi 255)

Ayetel Kürsi; tevhid inancına ilişkin en detaylı bilgiyi içeren, tüm tevhid ayetlerinin manasını özetleyen bir duadır. Bakara Suresi içinde nüzul olmuş bir hazine kabul edilen, adı "Ayetlerin Efendisi" olarak zikredilen Ayetel Kursi, fazileti en bol dualardandır. Ayetel Kürsi duası Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı ile iyi kavranarak sıkça tekrarlandığında, kişi koruma altına alınır. İman eden bir kimse Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından okunması nasihat edilen duanın feyzinden yararlanabilmek için Ayet-el Kursi duasını okunuşu, meali ve faziletleri yönünden iyi incelemelidir. İşte Ayetel Kürsi okunuşu, anlamı, tefsiri.

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU, Ayetel Kursi Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri Bakara Suresi 255

Ayetel Kürsi duası Türkçe anlamı, meali ve tefsiri ile iyi kavranmalı, Arapça yazılışı ve okunuşu ile sık sık tekrarlanmalıdır. Gün içinde sık sık Ayetel Kürsi'nin okunuşu, kişinin her türlü kötülükten korunmasına vesile olur. İman eden kimse bu duayı Felak Nas duaları ile birlikte okuduğunda; Ayet-el Kürsi duasının fazileti ve gücüyle görünen ve görünmeyen kötülüklerin geleceği yerden emin olur. Ayetel Kürsi okunuşu Türkçe anlamı ve fazileti bu başlık altında!

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU, Ayetel Kursi Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri Bakara Suresi 255

Ayetel Kürsi duası için doğru yerdesiniz. Ayetel Kürsi'yi hem Arapça hem de Türkçe olarak sabah.com.tr'den okuyabilirsiniz. Ayrıca, Ayetel Kürsi'nin fazileti hakkında da belki de hiç duymadığınız bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayetel Kürsi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

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AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU, Ayetel Kursi Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri Bakara Suresi 255

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

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AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU, Ayetel Kursi Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri Bakara Suresi 255

Ayetel Kürsi Faziletleri

Ayetel Kürsi faziletleri Hz. Muhammed Efendimiz (s.a.v) tarafından bildirilen, okuyana bin bir çeşit faydası olan, şerrin önüne set kurup hayrın kapısını açan bir duadır. İşte Ayetel Kürsi'nin faziletleri:

1- Bu duayı okuyan kişi, bu kıymetli dua vasıtasıyla Allah'ın (c.c.) en büyük sıfatlarını anarak O'nun rızasını kazanır. Ayetel Kürsi duasını sık sık tekrar eden kimse kazandığı sevaplarla cennetlik kullar arasına girer.

2- Şeytanın ve onun yolundan giden kimselerin şerrine karşı adeta bir kalkan oluşturur. Cin, şeytan, kötü niyetli insan ve başa gelebilecek her türlü kaza ve bela bu duayı okuyan kişiden uzak olur. Kötü emeli olan kimseler bu duanın gücüyle emellerinden vazgeçer ya da bu duayı okuyan kimseye zarar vermekten alıkonur.

3- Korku, vesvese, gece huzursuzluğu, kabus görme gibi durumlarda bu dua kişinin içsel bunalımına çare olur. Ayetel Kürsi okuyarak Allah'a sığınan kimse korkularından emin olur ve ruhsal huzura erişir.

4- Depresyon, anksiyete, takıntı, kaygı, ruhsal bunalım halinde bu duayı sık sık tekrar etmeyi alışkanlık haline getiren kimse psikolojik sıkıntılarından Allah'ın izni ile kurtulur. Bu dua kişinin manevi dünyasının ve ruh olgunluğunun gelişmesine vesile olur.

5- Huzursuz, çabuk sinirlenen ve üzülen, öfkeli ve kaygılı kimse bu dua aracılığıyla daha dingin, huzurlu ve sakin bir ruh haline erişir.

6- Ayetel Kürsi'nin okunduğu ev meleklerin gözetimi altında olur. Bu eve şeytan, cin, kötü niyetli ve haset sahibi insan giremez. Özellikle evlerin ve odaların girişine asılan Ayetel Kürsi haneyi kaza, bela ve her türlü kötülükten korur. Ev halkının gün içinde Ayetel Kürsi okuduğu bir hanede iç huzur artar. Kişiler arası huzursuzluk ve tartışmalar ortadan kalkar. Evde bolluk, bereket ve mutluluk hüküm sürer.

7- Mutfak, nimetlerin yer aldığı, evin bereketinin sembolü olan bir alandır. Bu sebeple mutfakta uğraşırken, özellikle yemek yaparken hayırlı laflar etmek, kötü sözlerden kaçınmak, yemek hazırlarken sık sık dua etmek çok mühimdir. Ayetel Kürsi duası da yemek yaparken okunacak duaların başında gelir. Bir kimse yemek yaparken ve mutfakta uğraşırken bu duayı tekrar ederse evin bereketi ve yemeğin lezzeti artar. Bu evde bolluk ve bereket eksik olmaz.

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU, Ayetel Kursi Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri Bakara Suresi 255

8- Para akışının sağlandığı iş yerinde de bereketi arttırmak için bu dua okunmalıdır. İş yerine besmele ile ayak bastıktan sonra bu duayı tekrar etmek müşteri ve gelir artışına, huzurlu bir çalışma ortamına, bol rızka ve hayırlı işlere vesile olur. Kişi tüm gün boyunca iş hayatında karşısına çıkacak kötü emelli insanlardan ve hayırsız işlerden muhafaza olunur.

9- Evden çıkmadan Ayetel Kürsi okumak kişiyi gün boyu kaza ve beladan korur. Kişinin hassas olduğu konu her ne ise o konuda kendinden emin olmasına, başına gelecek kötülüklere karşı öngörü kazanmasına vesile olur.

10- Çocuklara Ayetel Kürsi okumak nazar, hastalık, huzursuzluk, asilik ve benzeri durumlardan korur. Çocuğun dışarıdan gelecek zararlardan muhafaza olmasını sağladığı gibi hayırlı bir evlat ve iyi bir Müslüman olmasına vesile olur.

11- Uyumadan önce Ayetel Kürsi okuyan kimse sabaha kadar korunur ve muhafaza olunur. Peygamber Efendimiz, "Yatağına yatınca Ayetel Kürsi'yi oku, devamlı olarak Allah'tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır" buyurmuştur.

12- Hasta olan kimseler için şifa bulmaya yardımcı en kuvvetli dualardan biri Ayetel Kürsi'dir. İçinde bulundurduğu kıymetli esmalar ve faziletleri ile bu duayı sıkça zikreden kimse şifa bulur. Hastaya sık sık okunması halinde yine bu hasta kimse Allah'ın izniyle şifaya kavuşur. Bebeklere, ateşlenen çocuklara, doğuma giren kadınlara, ölüm döşeğindeki hastalara, ameliyattaki hastalara Ayetel Kürsi duası okumak acıların hafiflemesine, işlemin kolaylaşmasına vesile olur.

13- Nazar değmesi durumunda en sık okunan dua yine Ayet'ül Kürsi'dir. Bu ayetin belli tekrarlarla nazar değdiğine inanılan kişiye okunması onun rahatlamasına vesile olur. Üzerinde göz olan ve buna bağlı olarak huzursuz olan, hastalanan, psikolojik anlamda çöküntüye uğrayan kimse bu duanın feyzinden faydalanarak kısa süre içinde kendine gelir. Bu nedenle çocuklara ve bebeklere de sık sık bu duayı okumakta fayda vardır. Anneler bebeklerine mümkün olan her fırsatta Ayetel Kürsi okumalıdır.

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