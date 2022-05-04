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Haberler Yaşam En Güzel Tekerlemeler 2022 - En Zor, Kolay, Kısa, Diksiyon, Komik, Oyun Ve Çocuk Tekerlemeler Ve Tekerleme Örnekleri Oku
Giriş Tarihi: 04.05.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 15:37

En Güzel Tekerlemeler 2022 - En Zor, Kolay, Kısa, Diksiyon, Komik, Oyun Ve Çocuk Tekerlemeler Ve Tekerleme Örnekleri Oku

Tekerlemeler, hem güldürücü hem de öğretici özelliklere sahiptir. Çocukların dil öğrenme sürecinde oldukça etkili olduğu kadar, yetişkinler için ise diksiyon geliştirme amaçlı söylenmektedir. En zor tekerlemeler de bu noktada arama motoru üzerinden sıkça araştırılır. Geçmişten günümüze kadar uzanan ve çocuk oyunlarında da sıkça yer edinen birçok tekerleme örneği için doğru yerdesiniz. En zor, kolay, kısa, komik, çocuk, masal, diksiyon ve oyun tekerlemeler ile örnekleri için ayrıntıları inceleyiniz. İşte, en zor tekerlemeler ve en kolay tekerleme seçenekleri!

En Güzel Tekerlemeler 2022 - En Zor, Kolay, Kısa, Diksiyon, Komik, Oyun Ve Çocuk Tekerlemeler Ve Tekerleme Örnekleri Oku

Tekerlemeler, çocukların ve yetişkinlerin konuşma kabiliyetini arttırmak için önemli bir noktaya sahiptir. Öğretici ve güldürücü özelliğe sahip olan tekerlemeleri okurken hem kendinizi geliştirebilir hem de eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. En zor tekerlemeler başta olmak üzere kolay, kısa, uzun, diksiyon, komik, çocuk ve oyun tekerlemeler sıkça araştırılmaktadır. En zor tekerlemeler ve diksiyonunuzu geliştirecek en güzel tekerlemeler aşağıda yer alıyor. İşte, okurken hem güldürecek hem de sizi geliştirecek nitelikte tekerlemeler ve tekerleme örnekleri

TEKERLEMELER - EN ZOR, KISA, OYUN, DİKSİYON, ÇOCUK VE OYUN TEKERLEMELER

Geçmişten günümüze kadar uzanan ve hala dillerden düşmeyen birçok tekerleme vardır. Eğitici ve eğlendirici bir özelliğe sahip olan tekerlemeler çocuk oyunlarında da sıkça söylenmektedir. Bu başlık altında yer alan haberimizde resimli ve yazılı tekerlemeler yer almaktadır. Tekerleme örnekleri şöyle;

En Güzel Tekerlemeler 2022 - En Zor, Kolay, Kısa, Diksiyon, Komik, Oyun Ve Çocuk Tekerlemeler Ve Tekerleme Örnekleri Oku

En Kolay Tekerlemeler

Makas, makas, makas,

Ali dayı, noktaya bas,

Trampetler çalınıyor,

Yüzbaşılar darılıyor,

Darılmayın yüzbaşılar,

Can yürekten ayrılmıyor.

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En Güzel Tekerlemeler 2022 - En Zor, Kolay, Kısa, Diksiyon, Komik, Oyun Ve Çocuk Tekerlemeler Ve Tekerleme Örnekleri Oku

Sıra sıra fenerler,

İşte geldi askerler.

Merdivenden iniyor,

Bize para veriyor.

Yağ parası, mum parası,

Akşama kandil parası.

Editörün Önerisi: Saatlerin Anlamı için tıklayınız.

En Güzel Tekerlemeler 2022 - En Zor, Kolay, Kısa, Diksiyon, Komik, Oyun Ve Çocuk Tekerlemeler Ve Tekerleme Örnekleri Oku

Doktor gelir tık tık tık,

Elinde ibrik,

Biz bu ilaçtan bıktık,

Tıka tıka tık.

En Güzel Tekerlemeler 2022 - En Zor, Kolay, Kısa, Diksiyon, Komik, Oyun Ve Çocuk Tekerlemeler Ve Tekerleme Örnekleri Oku

Çıktım yüksek dağlara

Baktım deniz yoluna

Üç gemi geliyor

Biri sarı

Biri kara

En ortada Kemalpaşa

SON DAKİKA