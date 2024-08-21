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KYK YURT ÜCRETLERİ YENİ || 2024-2025 GSB ile KYK tip1, tip2, tip3, tip4, tip5, tip6 yurt ücretleri ne kadar, kaç TL?
KYK YURT ÜCRETLERİ YENİ || 2024-2025 GSB ile KYK tip1, tip2, tip3, tip4, tip5, tip6 yurt ücretleri ne kadar, kaç TL?
İSTANBUL HAVA DURUMU 21 AĞUSTOS 2024 BUGÜN: Meteoroloji’den önemli uyarı! İstanbul’da bugün yağmur var mı, yok mu?
İSTANBUL HAVA DURUMU 21 AĞUSTOS 2024 BUGÜN: Meteoroloji'den önemli uyarı! İstanbul'da bugün yağmur var mı, yok mu?
ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGU EKRANI: 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ SORGU EKRANI: 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
DGS SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ | ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
DGS SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ | ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA || TRT 1 frekans bilgisi ile HD canlı yayın nasıl izlenir, nasıl ayarlanır?
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA || TRT 1 frekans bilgisi ile HD canlı yayın nasıl izlenir, nasıl ayarlanır?
1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI E OKUL EKRANI tıkla-sorgula || MEB ile şube belirleme kura çekimi ne zaman?
1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI E OKUL EKRANI tıkla-sorgula || MEB ile şube belirleme kura çekimi ne zaman?
EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte, kılavuz açıklandı mı?
EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte, kılavuz açıklandı mı?
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2024 SORGULAMA || ÖSYM ile 2024 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2024 SORGULAMA || ÖSYM ile 2024 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR İNDİR 2024: YÖK ATLAS DGS taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR İNDİR 2024: YÖK ATLAS DGS taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?
KYK YURT BAŞVURU EKRANI: 2024 GSB ile KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK YURT BAŞVURU EKRANI: 2024 GSB ile KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ: YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kontenjanlar listesi açıklandı mı?
YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ: YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kontenjanlar listesi açıklandı mı?
YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak, YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı?
YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak, YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı?
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