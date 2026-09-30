Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum!

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için adaylar heyecanlı bekleyiş içinde. Böylece başvuru takvimi, şartları ve kadro dağılımı sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu istihdam süreci için gözler ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda.