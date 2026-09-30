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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum!
Giriş Tarihi: 30.09.2026 16:13
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum!
"Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?" soruları adaylar tarafından merakla sorgulanıyor. Böylece 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin başvuru takvim ile kadro dağılımı bilgileri ön plana çıktı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın bu dev istihdam süreci son durum gelişmeleri...