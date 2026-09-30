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Giriş Tarihi: 30.09.2026 16:13

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum!

"Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?" soruları adaylar tarafından merakla sorgulanıyor. Böylece 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin başvuru takvim ile kadro dağılımı bilgileri ön plana çıktı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın bu dev istihdam süreci son durum gelişmeleri...

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum!

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için adaylar heyecanlı bekleyiş içinde. Böylece başvuru takvimi, şartları ve kadro dağılımı sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu istihdam süreci için gözler ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı.

Ancak Bakan Memişoğlu katıldığı bir programda "2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum!

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kadro dağılımı henüz netleşmedi. Ancak istihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin tahmini branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

  • Uzman Doktor 22 bin 983
  • Doktor 3 bin 652
  • Sağlık Teknikeri 25
  • Ebe 9
  • Hemşire 2
  • Diyetisyen 1
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum!

26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Çeşitli sağlık meslek gruplarını kapsaması planlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile netleşecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum!

BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranına dair bir açıklama yapılmadı, detaylar yeni kılavuz yayımlandığında netleşecek. Başvuru tarihleriyle birlikte tercih ekranı ve adaylardan aranacak koşulların da duyuruda yer alması öngörülüyor.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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