Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor

Son dakika haberi: Sigara, tütün ürünleri, elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi yeni nesil ürünlere yönelik yeni düzenleme hayata geçecek. Sağlık Bakanlığı tarafından bir taslak hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bu ayın üçüncü ya da son haftasında yapılması öngörülen toplantıda, düzenleme ele alınacak.

BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 13.09.2026 07:43
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor

Son dakika haberi: Daha sonra AK Parti TBMM Grubu, ekimde Bakanlığının hazırladığı taslak üzerinde çalışacak. Teklifin kasımda önce Sağlık Komisyonunda ardından Genel Kurul'da görüşülmesi hedefleniyor.

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor

Taslağa göre, tütün ürünleri kapalı ve dışarıdan görünmeyecek dolaplarda bulundurulacak. Satışın elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması ile yapılacak.

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor

PAKETLER TEK TİP OLACAK

Paketlerin boyut ve şekilleri standartlaştırılacak. Logo ve sembol kullanılmayacak.

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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor

TÜKETİM YAPILAN ALANLARA SINIRLAMA

Çocuk parkları, spor alanları, plajlar gibi açık alanlarda sigara içilmeyecek.

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor

Yeme-içme işletmelerinde sadece işletmenin yüzde 10'unu geçmeyen, 20 metrekare büyüklüğünde, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda tüketim yapılacak. Otellerde ise sadece tütün kullananlara ayrılmış özel odalar tasarlanacak.

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor

OKUL ÖNÜNDE DE YASAK

Okul, hastane, kamu binası ve ibadethanelerin çevresinde, önünde de sigara kullanımına yönelik sınır genişletilecek.

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor

TÜRKİYE 2040'TA 'DUMANSIZ' OLACAK

1 Ocak 2040'tan itibaren tütün ürünlerinin satılması veya tüketim amacıyla başkalarına sunulması yasaklanacak.

#SAĞLIK BAKANLIĞI #CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ