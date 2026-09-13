SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor

Yeme-içme işletmelerinde sadece işletmenin yüzde 10'unu geçmeyen, 20 metrekare büyüklüğünde, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda tüketim yapılacak. Otellerde ise sadece tütün kullananlara ayrılmış özel odalar tasarlanacak.



