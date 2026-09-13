Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı! Sigaraya yeni yasaklar geliyor
Son dakika haberi: Sigara, tütün ürünleri, elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi yeni nesil ürünlere yönelik yeni düzenleme hayata geçecek. Sağlık Bakanlığı tarafından bir taslak hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bu ayın üçüncü ya da son haftasında yapılması öngörülen toplantıda, düzenleme ele alınacak.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 07:43