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Giriş Tarihi: 22.09.2026 12:45

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | KPSS lise ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS Ortaöğretim başvuru dönemi geride kaldı. Lise düzeyinde sınava katılacak adaylar çalışmalarını sürdürürken, ÖSYM'nin açıklayacağı sınav giriş belgeleri için de bekleyiş devam ediyor. KPSS lise sınavının hangi tarihte yapılacağı ve sınava giriş yerlerinin ne zaman duyurulacağı araştırılmaya başlandı.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | KPSS lise ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Lise mezunlarının katılım sağlayacağı KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım sürüyor. Adaylar, sınav günü uygulanacak kurallar ve oturum süresine ilişkin ayrıntıları da takip ediyor. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ve sonuç takvimi ÖSYM tarafından belli oldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | KPSS lise ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim Pazar günü yapılacak. ÖSYM kılavuzuna göre oturum saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | KPSS lise ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM kılavuzunda belgelerin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacağını belirtti. Belge yayımlandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yapabilecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | KPSS lise ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

KPSS Ortaöğretim oturumunda adaylara toplam 120 soru yöneltilecek ve sınav için 130 dakika süre verilecek.

  • Genel Yetenek: 60 soru
  • Genel Kültür: 60 soru
  • Toplam: 120 soru
  • Sınav süresi: 130 dakika
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | KPSS lise ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

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