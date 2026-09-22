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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | KPSS lise ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.09.2026 12:45
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | KPSS lise ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
KPSS Ortaöğretim başvuru dönemi geride kaldı. Lise düzeyinde sınava katılacak adaylar çalışmalarını sürdürürken, ÖSYM'nin açıklayacağı sınav giriş belgeleri için de bekleyiş devam ediyor. KPSS lise sınavının hangi tarihte yapılacağı ve sınava giriş yerlerinin ne zaman duyurulacağı araştırılmaya başlandı.