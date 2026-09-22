KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ 2026 | KPSS lise ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Lise mezunlarının katılım sağlayacağı KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım sürüyor. Adaylar, sınav günü uygulanacak kurallar ve oturum süresine ilişkin ayrıntıları da takip ediyor. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ve sonuç takvimi ÖSYM tarafından belli oldu.