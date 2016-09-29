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2018 (Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal Aşk Dolu ve Romantik Günaydın Mesajı Sözleri)

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2018 (Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal Aşk Dolu ve Romantik Günaydın Mesajı Sözleri)
Günaydın Mesajları 2018 (Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal Aşk Dolu ve Romantik Günaydın Mesajı Sözleri)

Sevgilinize ve arkadaşlarınıza güzel bir günaydın mesajı göndermek istiyorsanız, doğru yerdesiniz!

Sevmek güzeldir. Kız & erkek fark etmeksizin kimi insanlar bir kişiyi sevdiğinde günün her saati onu düşünür... Bu düşüncelerin en yoğun olduğu vakitler ise akşam ve sabah vakitleridir.
Gün içerisinde yapılan sürekli mesajlaşmaların haricinde Günaydın mesajları farklı bir önem taşır. Sevgililer bir süre sonra sıradan sadece "Günaydın" kelimesi ile mesaj atmak yerine çeşitli duygusal, anlamlı ve romantik mesajlar arayabiliyor.
İşte biz o noktada sizlere sevgiliye atılacak en güzel, en iyi nı sözler ile birlikte sizlere sunuyoruz.

Bu sayfa altından sevgilinize gönderebileceğiniz en anlamlı, en romantik ve duygusal günaydın mesajlarını sizlere sıralıyoruz. Bu mesajlar arasından seçim yaparak sevdiğiniz insana Facebook, WhatsApp üzerinden resimli günaydın mesajı gönderebileceğiniz gibi, SMS olarak da gönderebilirsiniz.

NOT: 2-50. sayfa arası sevgilinize gönderebileceğiniz kısa duygusal, anlamlı ve romantik mesajlar, 60. sayfadan sonra ise uzun mesajlar ve günaydın sözleri yer almaktadır.

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2018 (Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal Aşk Dolu ve Romantik Günaydın Mesajı Sözleri)
Günaydın Mesajları 2018 (Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal Aşk Dolu ve Romantik Günaydın Mesajı Sözleri)

Dünyanız mutIu hayaIIeriniz tatIı oIsun. GönIünüze huzur doIsun mutIuIukIar ömrünüzce, her şey gönIünüzce oIsun. Günaydın.

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.

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2018 (Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal Aşk Dolu ve Romantik Günaydın Mesajı Sözleri)
Günaydın Mesajları 2018 (Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal Aşk Dolu ve Romantik Günaydın Mesajı Sözleri)

Uyanır uyanmaz gelirsin aklıma, bir güneşe bakarım birde duvardaki bana gülen fotoğrafına, benim için en güzel gün seninle uyadınğım günlerdir sevgilim, günaydın sana.

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2018 (Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal Aşk Dolu ve Romantik Günaydın Mesajı Sözleri)
Günaydın Mesajları 2018 (Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal Aşk Dolu ve Romantik Günaydın Mesajı Sözleri)

Sen benim yıldızımsın, güneşim olduğun gibi, sen benim bitmeyen günlerimsin tıpkı bugün olduğu gibi, günaydın sevgilim günaydın benim en güzel günüm.

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(Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal ve Romantik Günaydın Mesajı)
Günaydın Mesajları (Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal ve Romantik Günaydın Mesajı)

Rüyalarımın sahibi sensin, uykumdan uyanınca adın yankılanır odamda, sabah güneşi usulca doğarken, bu mesajı yolluyorum sana günaysın hayatmın anlamı.

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(Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal ve Romantik Günaydın Mesajı)
Günaydın Mesajları (Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal ve Romantik Günaydın Mesajı)

Günlerimde anlamlar gizli bakışların gibi, günlerimde heycanlar gizli sana baktığımda kalbimin atışı gibi, günlerimde hep sen varsın sevgili, günaydınlar olsun sana..

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(Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal ve Romantik Günaydın Mesajı)
Günaydın Mesajları (Sevgiliye Güzel, Anlamlı, Duygusal ve Romantik Günaydın Mesajı)

Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.

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