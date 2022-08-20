Marmaray Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Halkalı Gebze Marmaray Saatleri, Durak Haritası, Ücreti Ve Seferleri

Marmaray, dünyadaki en önemli projelerden birisidir. İstanbul'un Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan modern ve yüksek kapasiteli banliyö demiryolu sistemidir. Halkalı, Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Gebze, Bakırköy, Bostancı, Pendik, Kartal, Kazlıçeşme, Küçükçekmece başta olmak üzere diğer tüm Marmaray durakları sıkça araştırılıyor. Marmaray durakları, istasyonları, çalışma saatleri, bilet ücreti ve durak haritasına buradan göz atabilirsiniz. İşte, 2022 Marmaray durakları isimleri, çalışma saatleri ve istasyonlar!