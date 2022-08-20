Marmaray Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Halkalı Gebze Marmaray Saatleri, Durak Haritası, Ücreti Ve Seferleri

Marmaray durakları ve istasyon haritası için doğru yerdesiniz. Dünyadaki en önemli projelerden birisi olan, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayan Marmaray, İstanbul'da Halkalı-Gebze hattı ile hizmet veriyor. Bu iki istasyon arasındaki Marmaray durakları da vatandaşların merak ettiği en önemli konu oluyor. Halkalı, Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Gebze, Bakırköy, Bostancı, Pendik, Kartal, Kazlıçeşme, Küçükçekmece Marmaray durakları isimleri başta olmak üzere detaylı ve resimli haritaya buradan ulaşabilirsiniz. İşte, 2022 Marmaray durakları isimleri, istasyonları, çalışma saatleri, bilet ücreti ve durak haritası