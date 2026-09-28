Metrobüs Ücretleri
1 Durak
Tam: ₺33,08
Öğrenci: ₺14,58
Sosyal: ₺29,77
2 Durak
Tam: ₺39,57
Öğrenci: ₺15,87
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺35,61
Sosyal: ₺24,46
3 Durak
Tam: ₺46,20
Öğrenci: ₺18,48
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺41,58
Sosyal: ₺28,35
4-9 Durak
Tam: ₺52,81
Öğrenci: ₺21,09
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺47,53
Sosyal: ₺33,08
10-15 Durak
Tam: ₺58,00
Öğrenci: ₺22,55
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺52,20
Sosyal: ₺33,54
16-21 Durak
Tam: ₺60,69
Öğrenci: ₺22,55
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺54,62
Sosyal: ₺35,66
22-27 Durak
Tam: ₺62,67
Öğrenci: ₺22,55
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺56,40
Sosyal: ₺35,66
28-33 Durak
Tam: ₺64,03
Öğrenci: ₺22,55
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺57,63
Sosyal: ₺37,61
34-43+ Durak
Tam: ₺68,59
Öğrenci: ₺22,55
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺61,73
Sosyal: ₺37,61