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Haberler FotoHaber İstanbul Metrobüs Durakları İsimleri 2021 - Metrobüs Seferleri Saatleri Ve Durak Haritası
Giriş Tarihi: 22.11.2021 22:19 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 22:20

İstanbul Metrobüs Durakları İsimleri 2021 - Metrobüs Seferleri Saatleri Ve Durak Haritası

İstanbul'daki en hızlı toplu taşıma araçlarından birisi olan metrobüs, her gün binlerce insana hizmet veriyor. Ulaşımını metrobüs kullanarak sağlamak isteyenler metrobüs durakları isimleri için de araştırma yapmadan geçmiyor. İstanbul metrobüs durakları isimlerine göz atarak planını ona göre şekillendirmek isteyenler metrobüs seferleri saatleri ve durak haritası da merak ediyor. 2021 İstanbul metrobüs durakları isimleri, metrobüs seferleri saatleri ve durak haritası için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Uzunçayır, Zincirlikuyu, Söğütlüçeşme, Cevizlibağ, Avcılar, Beylikdüzü, Mecidiyeköy, Yenibosna, Zeytinburnu, Haramidere, İncirli ve diğer metrobüs durakları isimleri aşağıda yer alıyor.

İstanbul Metrobüs Durakları İsimleri 2021 - Metrobüs Seferleri Saatleri Ve Durak Haritası

İstanbul metrobüs durakları isimleri için her gün binlerce kişi araştırma yapıyor. Ulaşımını bu toplu taşıma aracıyla gerçekleştirecek olanlar 2021 metrobüs durakları isimlerinin yanı sıra sefer saatleri ve durak haritasına da göz atmadan geçmiyor. İstanbul'da Uzunçayır, Zincirlikuyu, Söğütlüçeşme, Cevizlibağ, Avcılar, Beylikdüzü, Mecidiyeköy, Yenibosna, Zeytinburnu, Haramidere, İncirli başta olmak üzere diğer metrobüs durakları isimleri, sefer saatleri ve durak haritası için sayfayı aşağıya kaydırabilirsiniz.

İstanbul Metrobüs Durakları İsimleri 2021 - Metrobüs Seferleri Saatleri Ve Durak Haritası

İstanbul Metrobüs Durakları 2021

Metrobüs, Türkiye'nin İstanbul şehrinde toplu ulaşım hizmeti vermektedir. İETT tarafından işletilen metrobüs hattında toplamda 44 durak bulunur. Beylikdüzü'nden başlayıp Söğütlüçeşme'ye kadar giden metrobüs en hızlı ulaşım araçlarından birisi olarak vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilir.

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İstanbul Metrobüs Durakları İsimleri 2021 - Metrobüs Seferleri Saatleri Ve Durak Haritası

Metrobüs Durakları İsimleri

- Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)

- Beykent

- Cumhuriyet Mahallesi

- Beylikdüzü Belediye

- Beylikdüzü

- Güzelyurt

- Haramidere

- Haramidere Sanayi

- Saadetdere Mahallesi

- Mustafa Kemalpaşa

- Cihangir – Üniversite Mahallesi

- Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü

- Şükrübey

- Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri

- Küçükçekmece

- Cennet Mahallesi

- Florya

- Beşyol

- Sefaköy

- Yenibosna

- Şirinevler (Ataköy)

- Bahçelievler

- İncirli – Ömür (Bakırköy)

- Zeytinburnu

- Merter

- Cevizlibağ

- Topkapı

- Bayrampaşa – Maltepe

- Edirnekapı

- Ayvansaray – Eyüpsultan

- Halıcıoğlu

- Okmeydanı

- Darülaceze – PERPA

- Okmeydanı Hastane

- Çağlayan (Adliye)

- Mecidiyeköy

- Zincirlikuyu

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

- Burhaniye

- Altunizade

- Acıbadem

- Uzunçayır

- Fikirtepe

- Söğütlüçeşme (Kadıköy)

İstanbul Metrobüs Durakları İsimleri 2021 - Metrobüs Seferleri Saatleri Ve Durak Haritası

Metrobüs Hat İsimleri

İstanbul'da hizmet veren metrobüs toplamda 44 duraktan oluşmaktadır. Bu duraklarda 34, 34A, 34AS, 34B, 34BZ, 34C, 34G, 34U, 34T ve 34Z hatları sefer gerçekleştirir. 34G hattı bu seferler arasında gece de 15-20 dakika aralıklarla hizmet verir.

Metrobüs Saatleri Nelerdir?

Metrobüs sefer saatleri bu toplu taşıma aracıyla ulaşımını sağlamak isteyenlerin en çok merak ettiği konudur. Metrobüs 24 saat boyunca hizmet veren toplu taşıma aracıdır. 2-3 dakika aralıklarla seferler gerçekleşirken gece 00:00'dan sonra ise 15-20 dakika aralıklarla metrobüs seferleri yapılır.

İstanbul Metrobüs Durakları İsimleri 2021 - Metrobüs Seferleri Saatleri Ve Durak Haritası

34 Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar

Avcılar Kampüs - Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah.- Florya - Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ - Topkapı -Bayrampaşa (Maltepe) - Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy – Zincirlikuyu

İstanbul Metrobüs Durakları İsimleri 2021 - Metrobüs Seferleri Saatleri Ve Durak Haritası

34A Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar

Cevizlibağ - Topkapı - Bayrampaşa Maltepe - Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan - Mecidiyeköy - Zincirlikuyu - Boğaziçi Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe – Söğütlüçeşme

İstanbul Metrobüs Durakları İsimleri 2021 - Metrobüs Seferleri Saatleri Ve Durak Haritası

34C Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar

Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP) – Beykent - Cumhuriyet Mahallesi - Beylikdüzü Belediye – Beylikdüzü – Güzelyurt – Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mahallesi - Mustafa Kemalpaşa – Cihangir – Üniversite Mahallesi - Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü – Şükrübey - Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri – Küçükçekmece - Cennet Mahallesi – Florya – Beşyol – Sefaköy – Yenibosna - Şirinevler (Ataköy) – Bahçelievler - İncirli – Ömür (Bakırköy) – Zeytinburnu – Merter – Cevizlibağ

34G Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar

Avcılar Kampüs-Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya-Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ -Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) -Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy - Zincirlikuyu - Boğaziçi Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe –Söğütlüçeşme


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