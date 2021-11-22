İstanbul'daki en hızlı toplu taşıma araçlarından birisi olan metrobüs, her gün binlerce insana hizmet veriyor. Ulaşımını metrobüs kullanarak sağlamak isteyenler metrobüs durakları isimleri için de araştırma yapmadan geçmiyor. İstanbul metrobüs durakları isimlerine göz atarak planını ona göre şekillendirmek isteyenler metrobüs seferleri saatleri ve durak haritası da merak ediyor. 2021 İstanbul metrobüs durakları isimleri, metrobüs seferleri saatleri ve durak haritası için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Uzunçayır, Zincirlikuyu, Söğütlüçeşme, Cevizlibağ, Avcılar, Beylikdüzü, Mecidiyeköy, Yenibosna, Zeytinburnu, Haramidere, İncirli ve diğer metrobüs durakları isimleri aşağıda yer alıyor.