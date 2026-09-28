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Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:43

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüs durakları listesine göz atarak ulaşımını buna göre şekillendirmek isteyenler durak haritasını araştırıyor. Metrobüs hattı, güzergâhı, sefer saatleri, durak haritası ve biniş ücreti ise diğer merak edilen konular arasında dikkat çekiyor. İETT İstanbul Metrobüs durakları isimleri ile yolculuk öncesi bilgi sahibi olmak isteyenler doğru yerdeler. Beylikdüzü metrobüs durağından başlayan ve Söğütlüçeşme metrobüs durağına kadar olan İstanbul metrobüs durakları isimleri listesi haberimizde yer alıyor. İşte 34, 34C, 34Z, 34B, 34A, 34G, 34AS, 34BZ Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs durakları isimleri, biniş ücretleri, güzergâhı ile sefer saatleri!

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Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüs durakları isim listesi ile yolculuğa çıkmadan önce metrobüs güzergâhı konusunda önceden bilgi edinebilirsiniz. İstanbul İETT metrobüs durakları, sefer saatleri, biniş ücretleri, durak haritası ve diğer tüm detaylara haberimizde yer verdik. Beylikdüzü metrobüs durağından başlayan ve Söğütlüçeşme metrobüs durağına kadar olan metrobüs durakları isimleri resimli harita ile sabah.com.tr'de! İşte, 2026 metrobüs durakları isimleri, hatları, sefer saatleri, biniş ücreti ve durak haritası!

Metrobüs Durakları İsimleri 2026

İstanbul'da en hızlı ulaşım araçlarından birisi olan metrobüs, 44 istasyondan hizmet vermektedir. Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme'ye kadar olan metrobüs durakları isimleri şöyle;

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

İstanbul Metrobüs Durakları Haritası 2026

Metrobüs, Türkiye'nin İstanbul şehrinde toplu ulaşım hizmeti vermektedir. İETT tarafından işletilen metrobüs hattında toplamda 44 durak bulunur. Beylikdüzü'nden başlayıp Söğütlüçeşme'ye kadar giden metrobüs en hızlı ulaşım araçlarından birisi olarak vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilir. Metrobüs durakları ise vatandaşların merak ettiği bir konudur. Tüm durak isimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

(Resmin üzerine tıklayarak görsele büyük halde bakabilirsiniz.)

Metrobüs Durakları

Avrupa Yakası

  • Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)
  • Beykent
  • Cumhuriyet Mahallesi
  • Beylikdüzü Belediye
  • Beylikdüzü
  • Güzelyurt
  • Haramidere
  • Haramidere Sanayi
  • Saadetdere Mahallesi
  • Mustafa Kemalpaşa
  • Cihangir – Üniversite Mahallesi
  • Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü
  • Şükrübey
  • Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri
  • Küçükçekmece
  • Cennet Mahallesi
  • Florya
  • Beşyol
  • Sefaköy
  • Yenibosna
  • Şirinevler (Ataköy)
  • Bahçelievler
  • İncirli – Ömür (Bakırköy)
  • Zeytinburnu
  • Merter
  • Cevizlibağ
  • Topkapı
  • Bayrampaşa – Maltepe
  • Edirnekapı
  • Ayvansaray – Eyüpsultan
  • Halıcıoğlu
  • Okmeydanı
  • Darülaceze – PERPA
  • Okmeydanı Hastane
  • Çağlayan (Adliye)
  • Mecidiyeköy
  • Zincirlikuyu

Anadolu Yakası

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • Burhaniye
  • Altunizade
  • Acıbadem
  • Uzunçayır
  • Fikirtepe
  • Söğütlüçeşme (Kadıköy)

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüs Hattı İsimleri

İstanbul'da hizmet veren metrobüs toplamda 44 duraktan oluşmaktadır. Bu duraklarda 34, 34A, 34AS, 34B, 34BZ, 34C, 34G, 34U, 34T ve 34Z hatları sefer gerçekleştirir. Ancak metrobüs isimleri değiştiği için artık araçların üzerinde bu numaralar yerine aracın son durağının ismi yer alıyor. Söğütlüçeşme, Zincirlikuyu, Beylikdüzü gibi tabelalarla yolculara bilgi veriliyor.

Metrobüs Saatleri Nelerdir?

Metrobüs sefer saatleri bu toplu taşıma aracıyla ulaşımını sağlamak isteyenlerin en çok merak ettiği konudur. Metrobüs 24 saat boyunca hizmet veren toplu taşıma aracıdır. 2-3 dakika aralıklarla seferler gerçekleşirken gece 00:00'dan sonra ise 15-20 dakika aralıklarla metrobüs seferleri yapılır.

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüs Aktarma Durakları

Metrobüsten M1, M2, M4, M5, M7 metrolarına, tramvaya ve Marmaray'a aktarma yapmak mümkün. Bu noktada, toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular için metrobüs aktarma durakları şu şekilde;

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüs – M1 Metro Aktarma Durakları

  • Merter Metrobüs Durağı
  • Zeytinburnu Metrobüs Durağı
  • İncirli Metrobüs Durağı
  • Bahçelievler Metrobüs Durağı
  • Şirinevler Metrobüs Durağı
  • Yenibosna Metrobüs Durağı

Metrobüs – M2 Metro Aktarma Durakları

  • Mecidiyeköy Metrobüs Durağı
  • Zincirlikuyu Metrobüs Durağı - Gayrettepe Metro Durağı

Metrobüs – M4 Metro Aktarma Durakları

  • Uzunçayır Metrobüs Durağı - Ünalan Metro Durağı

Metrobüs – M5 Metro Aktarma Durakları

  • Altunizade Metrobüs Durağı

Metrobüs – M7 Metro Aktarma Durakları

  • Mecidiyeköy Metrobüs Durağı

Metrobüs Marmaray (YHT) Aktarma Durakları

  • Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı
  • Cevizlibağ Metrobüs Durağı (MR11 otobüsleri ile)
  • Zeytinburnu Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
  • Şirinevler Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
  • Yenibosna Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
  • Beşyol Metrobüs Durağı (Florya dolmuşları ile)
Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

34 Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar

Avcılar Kampüs - Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah.- Florya - Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ - Topkapı -Bayrampaşa (Maltepe) - Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy – Zincirlikuyu

34A Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar

Cevizlibağ - Topkapı - Bayrampaşa Maltepe - Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan - Mecidiyeköy - Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe – Söğütlüçeşme

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

34C Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar

Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP) – Beykent - Cumhuriyet Mahallesi - Beylikdüzü Belediye – Beylikdüzü – Güzelyurt – Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mahallesi - Mustafa Kemalpaşa – Cihangir – Üniversite Mahallesi - Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü – Şükrübey - Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri – Küçükçekmece - Cennet Mahallesi – Florya – Beşyol – Sefaköy – Yenibosna - Şirinevler (Ataköy) – Bahçelievler - İncirli – Ömür (Bakırköy) – Zeytinburnu – Merter – Cevizlibağ

34G Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar

Avcılar Kampüs-Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya-Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ -Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) -Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy - Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe –Söğütlüçeşme

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

34Z Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar

Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe – Söğütlüçeşme

34AS Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar

Beylikdüzü Sondurak - Hadımköy - Cumhuriyet Mah.- Beylikdüzü Belediye - Beylikdüzü - Güzelyurt -Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mah. - Mustafa Kemal Paşa - Cihangir/Üniversite mah. - Avcılar Kampüs-Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya-Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ -Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) -Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy – Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe – Söğütlüçeşme

34BZ Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar

Beylikdüzü Sondurak - Hadımköy - Cumhuriyet Mah.- Beylikdüzü Belediye - Beylikdüzü - Güzelyurt -Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mah. - Mustafa Kemal Paşa - Cihangir/Üniversite mah. - Avcılar Kampüs-Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya-Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ -Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) -Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy – Zincirlikuyu

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüs Durakları Arası Kaç Dakika Sürüyor?

Avcılar Zincirlikuyu arası 26 durak yaklaşık 60 dakika sürmektedir.

Avcılar Söğütlüçeşme arası 33 durak yaklaşık 80 dakika sürmektedir.

Beylikdüzü Zincirlikuyu arası 37 durak yaklaşık 80 dakika sürmektedir.

Beylikdüzü Cevizlibağ arası 26 durak yaklaşık 60 dakika sürmektedir.

Beylikdüzü Söğütlüçeşme arası 44 durak yaklaşık 100 dakika sürmektedir.

Zincirlikuyu Söğütlüçeşme arası 8 durak yaklaşık 25 dakika sürmektedir.

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüs Kaça Kadar Açık?

7/24 hizmet veren Metrobüs seferleri gün içinde 2-3 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor. Gece saatlerinde ise metrobüs sefer saatleri farklılık gösteriyor. Şöyle ki; saat 01:00'den 05:30'a kadar yolcu ve araç sayısının azlığından ötürü seferler yaklaşık yarım saatte bir gerçekleşiyor.

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüs Biniş Ücretleri

202 toplu taşıma zammı ile birlikte metrobüs biniş ücretleri de değişiklik gösterdi. Yeni metrobüs ücret tarifesi ile İstanbulkart ve Mavi Kart bilet fiyatları belli oldu.

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüs Ücretleri

1 Durak
Tam: ₺33,08
Öğrenci: ₺14,58
Sosyal: ₺29,77

2 Durak
Tam: ₺39,57
Öğrenci: ₺15,87
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺35,61
Sosyal: ₺24,46

3 Durak
Tam: ₺46,20
Öğrenci: ₺18,48
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺41,58
Sosyal: ₺28,35

4-9 Durak
Tam: ₺52,81
Öğrenci: ₺21,09
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺47,53
Sosyal: ₺33,08

10-15 Durak
Tam: ₺58,00
Öğrenci: ₺22,55
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺52,20
Sosyal: ₺33,54

16-21 Durak
Tam: ₺60,69
Öğrenci: ₺22,55
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺54,62
Sosyal: ₺35,66

22-27 Durak
Tam: ₺62,67
Öğrenci: ₺22,55
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺56,40
Sosyal: ₺35,66

28-33 Durak
Tam: ₺64,03
Öğrenci: ₺22,55
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺57,63
Sosyal: ₺37,61

34-43+ Durak
Tam: ₺68,59
Öğrenci: ₺22,55
30 Yaş Üstü Öğrenci: ₺61,73
Sosyal: ₺37,61

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Hangi Metrobüs Hattı Nereye Gidiyor?

34 (Avcılar - Zincirlikuyu)

34A (Cevizlibağ - Söğütlüçeşme)

34AS (Avcılar - Söğütlüçeşme)

34B (Beylikdüzü - Avcılar)

34BZ (Beylikdüzü - Zincirlikuyu)

34C (Beylikdüzü - Cevizlibağ)

34G (Beylikdüzü - Söğütlüçeşme)

34T (Avcılar - Topkapı)

34Z (Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme)

34U (Uzunçayır - Zincirlikuyu)

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Beylikdüzü - Söğütlüçeşme Metrobüs Kaç Dakika Sürüyor?

Beylikdüzü - Söğütlüçeşme arası ortalama 83 dakika sürüyor.

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüs Hangi İlçelerden Geçiyor?

Metrobüsler; Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinden geçmektedir. Bu ilçelerin çevresinde bulunan semtlere de metrobüsle ulaşım sağlama imkanı bulunmaktadır.

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Anadolu Yakası'ndaki Metrobüs Durakları Hangileri?

Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme, Fikirtepe, Uzunçayır, Acıbadem, Altunizade, Burhaniye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durakları faaliyet göstermektedir.

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüste Trafik Olur Mu?

Metrobüsler kendilerine ayrılan güzergahta hareket etmektedir. Yalnızca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişte trafiğe dahil olmaktadır. Dolayısıyla metrobüsle seyahat ederken yalnızca köprü trafiğine maruz kalınmaktadır. Bunun dışında yoğun saatlerde duraklara giriş esnasında trafik yaşanabilmektedir.

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüsten Sonra Aktarma Ne Kadar?

İşe veya okula giderken birkaç vesait değiştiren vatandaşlar, toplu taşıma araçları arasında aktarma yaparken ödeyecekleri ücreti merak ediyor. İki ya da daha fazla toplu taşıma aracı kullanıldığında İstanbulkart basımında ücretlendirme değişiyor. Yani ilk basımda tam ücret ödenirken ikinci, üçüncü ve dördüncü basımlarda daha düşük ücret ödeniyor.

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

2026 yılında geçerli olan aktarma ücret tarifesi ise şu şekilde;

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüste İlk Durak Neresi?

Metrobüsün Anadolu Yakası'ndaki ilk durağı Söğütlüçeşme'dir. Kadıköy'de bulunan bu durağa otobüs, minibüs, dolmuş ve Marmaray'la ulaşım imkanı mevcuttur.

Avrupa Yakası'ndaki ilk metrobüs durağı ise Beylikdüzü Son Durak'tır. Büyükçekmece'de bulunan bu durağa da otobüs ve minibüslerle ulaşım sağlanmaktadır.

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüs Raylı Sistem Mi?

Metrobüs literatürde BRT(Bus rapid transfer) adıyla bilinmektedir. Metro, tramvay ve benzeri toplu ulaşım araçlarından farklı olarak metrobüs raylı sistemle çalışmamaktadır. Lastik tekerlekli büyük otobüslerle hizmet vermektedir.

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüs Hattında Toplam Kaç Durak Var?

Metrobüs hattında faaliyette olan durakların toplam sayısı 44'tür. Söğütlüçeşme'den başlayan metrobüs seferleri Beylikdüzü Son Durak'ta tamamlanmaktadır. Bu iki istasyon arasında 44 durak bulunmaktadır.

Metrobüs Durakları İsimleri 2026 - Güncel İstanbul Metrobüs Durakları Haritası, Güzergahı, Sefer ve Çalışma Saatleri

Metrobüs Ne Zaman Açıldı?

Metrobüsle ilgili ilk çalışmalara 2006 yılının Mayıs ayında başlandı. 17 Eylül 2007 tarihinde ise ilk etapta Topkapı-Küçükçekmece arasında metrobüs seferleri başladı. Anadolu Yakası'ndaki ilk durak olan Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı 3 Mart 2009 tarihinde, Beylikdüzü TÜYAP Metrobüs Durağı ise 19 Temmuz 2012 tarihinde faaliye geçti.

#METROBÜS

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