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En Soğuk 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve

İnce bir anlam taşıyan, hem güldüren hem de düşündüren sözlere espri adı verilir. Hayatımızın her anında karşımıza çıkan sözlerdir. genellikle mecaz anlam taşımaktadır. En ve olarak çeşitleri bulunur. Soğuk espriler yapıldığında gülmekten ziyade ortam sessizleşirken, komik olduğunda ise kahkahalara neden olabilmektedir. En iyi, komik, iğrenç, kötü ve sorulu espri seçenekleri de günümüzde sıkça araştırılan konulardan birisidir. İşte, 2021 en komik ve soğuk espriler…

Giriş Tarihi: 10.04.2021 19:09 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 19:16
En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

, ince anlama sahip sözlerdir. Söylenme nedeni ise hem güldürmek hem de düşündürmektir. Mecaz anlama sahip olan espriler bir topluluğu eğlendirmek amaçla söylenir. Hayatımızın her anında en ya da en ile karşılaşabiliriz. Soğuk espriler daha çok sessizliğe neden olurken, komik olanlar ise kahkaha dolu anlar yaşatabilmektedir. İğrenç, sorulu, en komik, de günümüzde sıkça araştırılmaktadır. En komik, soğuk, iğrenç ve kötü espri seçeneklerine bu başlık altından göz atabilirsiniz.

EN SOĞUK ESPRİLER 2021

Soğuk espriler güldürmekten ziyade daha farklı nedenlerden dolayı söylenmektedir. Kimi zaman istenmeden oluşan soğuk espriler çoğu zaman ise bir topluluk içerisinde bilerek söylenir. Soğuk espriler güldürmese de günümüzde sıkça araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çeker.

En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

EN KOMİK, İĞRENÇ VE KÖTÜ ESPRİLER

genellikle soğuk ve komik olarak adlandırılır. Bazen ise iğrenç ve kötü espri olarak da isimlendirilmektedir. Yapılan espriler başarılı olmadığında ve bir topluluğu güldürmekten ziyade tepki çektiğinde buna iğrenç espri denir.

Espri özellikleri ise şöyledir;

ESPRİLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR

Espriler genellikle mecaz anlam taşımaktadır.

İnce anlamlı ve güldürürken düşündüren sözlerdir.

Soğuk, kötü, iğrenç ve en olarak günümüzde adlandırılabilmektedir.

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En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

EN SOĞUK ESPRİLER

1. Rock yapmayan kişiye ne denir?

- yaprock.

2. Ben Yedigün içiyorum sen Onbeşgün iç.

3. Yeni yapılmış resimlere ne denir?

- 'nev'resim.

4. Bir romanı 7 kız yazarsa nolur?

- seven kızın romanı.

En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

5. Masada hangi örtü kullanılmaz?

- Bitki Örtüsü.

6. Yılanlardan korkma, yılmayanlardan kork.

7. Baykuşlar vedalaşırken ne der?

-Bay Bay Bay Kuş.

8. İshal olmuş böceğe ne denir?

- CIRCIR- böceği .

9. En ihtiyaç duyulan arı?

- başARI.

10. Gİ!T'Arı' getirde biraz şarkı söyleyelim.

11. Küçük su birikintisine ne denir?
SUCUK

12. Hiç bozuk paran var mı?
YOK ÇÜNKÜ HEPSİNİ TAMİR ETTİRDİM.

12. Taşımasu annesinden nasıl su ister?
MATARAMASUKO

13.Aya ilk bayrağı kim dikmiştir?
TERZİ

14. İneklerin sevmediği element?
AZ-OT

15. Kırmızı giyen erkeğe ne denir?

ALBAY

En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

KOMİK ESPRİLER

1. Senin adın ne ?

- Bill.

-Nerden bileyim be?

2. Yemeğin suyuna kim bandı ?

- KOLİ BANDI.

3. Top ağlarda, ben ağlamaz mıyım ?

4. En kaslı İlyas kimdir?

- CASİLLAS.

En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

5. Ben yürüyelim diyorum Gerard Depardieu.

6. Ahmet Saz çaldı. Polis tutukladı.

7. Bebeğe patik giydirmeye çalışmışlar ama giymemiş neden?

- Bebek antipatikmiş.

8. Ayakkabıcı sıkıyorsa alma dedi, bende korktum aldım

9. Adamın kafasına buda heykeli düşmüş, başıma ''buda mı gelecekti'' demiş.

10. Bir sınıftaki öğrencilerin hepsinin kilosu eşitmiş,

Çünkü EŞİT AĞIRLIK sınıfıymış.

En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

KÖTÜ ESPRİLER

Eti tadında ama sebzesi tadında değil.

Adama evlimisiniz diye sormuşlar, hayır arsalıyım demiş.

Çocuk eskiden çok yaramazmış, ama artık yarabiliyor.

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