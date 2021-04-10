En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

İnce bir anlam taşıyan, hem güldüren hem de düşündüren sözlere espri adı verilir. Hayatımızın her anında karşımıza çıkan sözlerdir. Espriler genellikle mecaz anlam taşımaktadır. En soğuk espriler ve komik espriler olarak çeşitleri bulunur. Soğuk espriler yapıldığında gülmekten ziyade ortam sessizleşirken, komik olduğunda ise kahkahalara neden olabilmektedir. En iyi, komik, iğrenç, kötü ve sorulu espri seçenekleri de günümüzde sıkça araştırılan konulardan birisidir. İşte, 2021 en komik ve soğuk espriler…