En Soğuk Espriler 2021 - En İyi, Komik, İğrenç, Sorulu Ve Kötü Espriler

Espriler, ince anlama sahip sözlerdir. Söylenme nedeni ise hem güldürmek hem de düşündürmektir. Mecaz anlama sahip olan espriler bir topluluğu eğlendirmek amaçla söylenir. Hayatımızın her anında en soğuk espriler ya da en komik espriler ile karşılaşabiliriz. Soğuk espriler daha çok sessizliğe neden olurken, komik olanlar ise kahkaha dolu anlar yaşatabilmektedir. İğrenç, sorulu, en komik, kötü espriler de günümüzde sıkça araştırılmaktadır. En komik, soğuk, iğrenç ve kötü espri seçeneklerine bu başlık altından göz atabilirsiniz.

EN SOĞUK ESPRİLER 2021

Soğuk espriler güldürmekten ziyade daha farklı nedenlerden dolayı söylenmektedir. Kimi zaman istenmeden oluşan soğuk espriler çoğu zaman ise bir topluluk içerisinde bilerek söylenir. Soğuk espriler güldürmese de günümüzde sıkça araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çeker.