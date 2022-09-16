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Haberler Fotohaber Akşam Namazı Nasıl Kılınır, Akşam Namazı Kaç Rekat, Kılınışı, Tesbihatı ve Farzı
Giriş Tarihi: 16.09.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 15:09

Akşam Namazı Nasıl Kılınır, Akşam Namazı Kaç Rekat, Kılınışı, Tesbihatı ve Farzı

Akşam namazı kılınışı ve rekatları, her mümin tarafından iyi bilinmelidir. Vakit namazlarını kılmak İslam'ın şartlarından biridir. Bu sebeple, ibadetini eda etmeye yeni başlayan ya da bilgilerini tazelemek isteyen kişiler akşam namazı nasıl kılınır sorusuna en doğru yanıtı aramaktadır. Akşam namazı kaç rekat, tesbihatı, farzı ve sünnetinin kılınışı nasıldır gibi sorulara ilişkin sahih kaynaklardaki bilgiler araştırılır. Akşam namazının farzları ve sünnetlerinin kılınışı ile namazda okunacak dualara aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte akşam namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı ve detayları…

Akşam Namazı Nasıl Kılınır, Akşam Namazı Kaç Rekat, Kılınışı, Tesbihatı ve Farzı

Akşam namazı nasıl kılınır diye merak edenler, Diyanet tarafından yayınlanan bilgileri, hadisleri ve din alimlerinin açıklamalarını inceliyor. Akşam namazı kılınışı hakkında eksik bilgilerini tamamlamak isteyenler, kadın ve erkek için akşam namazı nasıl kılınır sorusuyla araştırma yapıyor. Akşam namazının farzları, sünnetleri ve kılınışı hakkında detaylar sabah.com.tr'de. İşte adım adım namaz kılınışı ve namazda okunacak dualar.

Akşam Namazı Nasıl Kılınır, Akşam Namazı Kaç Rekat, Kılınışı, Tesbihatı ve Farzı

Akşam Namazı Nasıl Kılınır?

Akşam namazı diğer namazlardan daha farklı kılınır. Vakti dar olduğundan kılarken dikkat etmek ve namazı tekrarlamamak önemlidir. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak önce farz sonra sünnet kılınır. Aynı zamanda sabah namazı gibi kısa süren bir namazdır. Kadınlar ve erkekler için akşam namazının kılınışında herhangi bir farklılık bulunmaz.

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Akşam Namazı Nasıl Kılınır, Akşam Namazı Kaç Rekat, Kılınışı, Tesbihatı ve Farzı

Akşam Namazı Kaç Rekat?

Akşam namazı toplamda 5 rekat bir namazdır. Bu 5 rekat namazdan 3 rekat önce kılınan farz rekatlarıdır. 2 rekat ise sünnet olarak kılınır. Sünnet olan 2 rekat farzdan sonra kılınır. Evde kılınabileceği gibi vakti geldiğinde diğer namazlar gibi camide de namazınızı kılabilirsiniz.

Akşam Namazı Nasıl Kılınır, Akşam Namazı Kaç Rekat, Kılınışı, Tesbihatı ve Farzı

Akşam Namazı Kılınışı

Akşam namazı 5 rekatlık kısa bir namazdır. Farzı 3 rekat kılınır, sünneti ise 2 rekat kılınır. Namaz sırasında her zaman farzı sünnetten önce kılmanız gerekir. Namaz bittikten sonra tesbihat ve namaz duası yapabilirsiniz. Akşam namazını kılmak için ilk önce farzını kılmanız gerekiyor. Namazın kaideleri şu şekildedir:

Akşam Namazı Nasıl Kılınır, Akşam Namazı Kaç Rekat, Kılınışı, Tesbihatı ve Farzı

Akşam Namazının Farzı Nasıl Kılınır?

Farzının Birinci Rekat Kılınışı

İlk olarak niyet edilmelidir. "Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet etmelisiniz.
"Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirmeli ve namaza başlamalısınız.
Subhaneke duası okunmalıdır.
Euzü Besmele çekilmelidir.
Fatiha okunmalı ve Zamm-ı Sure okunmalıdır.
"Allahu Ekber" denir ve Rükü'a gidilir. Burada üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.
Rükü'dan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir.
Sonra iki defa secdeye gitmeniz gerekir. Burada üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denir.
Kıyama geçilerek ikinci rekat kılınır.

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