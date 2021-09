Fetih Suresi Okunuşu, Fetih Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Fetih Suresi Fazileti

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) böylesi önemli bir zamanda nüzul eden Fetih Suresi'ni okuyan kişinin, kendisi ve ashabı ile birlikte Mekke Fethi'nde bulunmuş kadar sevap kazanacağını buyurmuş, ümmetine her vakitte bu sureyi okumasını önermiştir. Peygamberimizin buyruğu üzerine bu sure her yeni işe başlarken, sabah saatlerinde, evden çıkarken, yeni işe girerken, iş yerine girerken, dükkanı açarken okunmalıdır. Bu sureyi okumayı alışkanlık haline getirenlerin günü hayırlı ve bereketli geçer, işi kazançlı olur, başına gelen zorlukların dahi kolayca ortadan kalktığı, önündeki tüm engellerin yoldan çekildiği görülür.

Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu sureyi okuyanın Hudeybiye'de kendisine biat etmiş gibi sevaba gireceğini bildirmiştir. Sınavlara girerken okunan Fetih Suresi sınavın kolaylıkla atlatılmasına, hayırlı ve başarılı bir hayat yaşanmasına vesile olur. Savaşlarda ve askerlikte okunması halinde ordunun galibiyetine, askerlerin muhafaza olmasına vesiledir.