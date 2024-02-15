İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • İstanbul Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MURAT KURUM adalet-ve-kalkinma-partisi
MURAT
KURUM
%0 0 Oy
Ekrem İmamoğlu cumhuriyet-halk-partisi
Ekrem
İmamoğlu
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
23 HAZİRAN 2019 31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.741.870 %54.21
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.935.444 %44.99
Saadet Partisi
SAADET 		- 47.829 %0.55
Vatan Partisi
VATAN 		- 14.545 %0.17
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 6.770 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 4.169.765 %48.77
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.156.036 %48.61
Saadet Partisi
SAADET 		- 103.364 %1.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 30.884 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 27.087 %0.32
Demokrat Parti
DP 		- 22.252 %0.26
Vatan Partisi
VATAN 		- 15.428 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 10.349 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.101.906 %47.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.428.454 %40.08
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 414.290 %4.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 339.785 %3.97
Saadet Partisi
SAADET 		- 122.950 %1.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 47.514 %0.56
Yurt Partisi
YURT-P 		- 16.614 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 15.275 %0.18
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 14.231 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 10.717 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 7.524 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 7.371 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 7.221 %0.08
Demokrat Parti
DP 		- 5.604 %0.07
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 4.352 %0.05
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 3.921 %0.05
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 2.344 %0.03
Millet Partisi
Millet 		- 2.311 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 1.430 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.105.555 %44.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.568.710 %36.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 348.269 %5.01
Saadet Partisi
SAADET 		- 337.014 %4.85
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 314.229 %4.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 90.399 %1.3
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 79.401 %1.14
Demokrat Parti
DP 		- 33.089 %0.48
Anavatan Partisi
ANAP 		- 21.960 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 17.071 %0.25
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 9.502 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 7.709 %0.11
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 5.541 %0.08
Millet Partisi
Millet 		- 4.961 %0.07
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 3.025 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.886.057 %45.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.285.793 %38.54
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		341.993 %4.01
İyi Parti
İYİ PARTİ 		296.024 %3.47
Saadet Partisi
SAADET 		224.408 %2.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		184.051 %2.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		99.708 %1.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		88.962 %1.04
Demokrat Parti
DP 		41.412 %0.49
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		29.280 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		21.637 %0.25
Vatan Partisi
VATAN 		18.066 %0.21
Bağımsız
BĞMSZ 		9.150 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.821.201 %44.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.100.089 %36.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		629.727 %7.42
Bağımsız
BĞMSZ 		430.288 %5.07
Saadet Partisi
SAADET 		281.788 %3.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		89.918 %1.06
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		24.124 %0.28
Demokrat Parti
DP 		21.778 %0.26
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		20.465 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		16.695 %0.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		13.106 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		12.610 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		12.058 %0.14
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		9.298 %0.11
Millet Partisi
Millet 		3.612 %0.04
Doğru Yol Partisi
DYP 		1.059 %0.01
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		498 %0.01
Liberal Demokrat Parti
LDP 		103 %0
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.824.329 %40.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.360.693 %33.5
Saadet Partisi
SAADET 		516.653 %7.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		516.212 %7.33
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		326.485 %4.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		179.363 %2.55
Büyük Birlik Partisi
BBP 		139.234 %1.98
Demokrat Parti
DP 		61.627 %0.87
Anavatan Partisi
ANAP 		34.032 %0.48
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		21.734 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		19.334 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		16.118 %0.23
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		10.792 %0.15
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		7.627 %0.11
Emek Partisi
EMEP 		6.449 %0.09
Millet Partisi
Millet 		4.356 %0.06
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		644 %0.01
Bağımsız
BĞMSZ 		523 %0.01
Liberal Demokrat Parti
LDP 		228 %0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0