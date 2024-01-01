BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Beylikdüzü Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mustafa Günaydın adalet-ve-kalkinma-partisi
Mustafa
Günaydın
%0 0 Oy
Mehmet Murat Çalık cumhuriyet-halk-partisi
Mehmet Murat
Çalık
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 107.309 %56.33
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 79.116 %41.53
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.495 %0.78
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.092 %0.57
Vatan Partisi
VATAN 		- 374 %0.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 351 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 306 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 282 %0.15
Demokrat Parti
DP 		- 185 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 76.034 %50.83
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 59.309 %39.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.971 %4.66
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 3.981 %2.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.191 %0.8
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 886 %0.59
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 317 %0.21
Demokrat Parti
DP 		- 283 %0.19
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 283 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 162 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 73 %0.05
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 43 %0.03
Millet Partisi
Millet 		- 35 %0.02
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 22 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 29.182 %31.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 28.240 %30.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 22.515 %23.94
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 8.791 %9.35
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.823 %1.94
Saadet Partisi
SAADET 		- 973 %1.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 801 %0.85
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 785 %0.83
Demokrat Parti
DP 		- 342 %0.36
Emek Partisi
EMEP 		- 176 %0.19
Anavatan Partisi
ANAP 		- 160 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 123 %0.13
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 96 %0.1
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 38 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		100.704 %53.13
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		77.952 %41.13
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.364 %2.3
Saadet Partisi
SAADET 		2.458 %1.3
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.885 %0.99
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		515 %0.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		469 %0.25
Vatan Partisi
VATAN 		437 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		334 %0.18
Demokrat Parti
DP 		261 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		69.874 %46.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		58.050 %38.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.262 %7.55
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		5.136 %3.44
Saadet Partisi
SAADET 		1.500 %1.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.452 %0.97
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		522 %0.35
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		462 %0.31
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		280 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		194 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		186 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		103 %0.07
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		71 %0.05
Millet Partisi
Millet 		42 %0.03
Bağımsız
BĞMSZ 		27 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		32.003 %34.69
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		31.104 %33.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		20.469 %22.19
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.798 %3.03
Saadet Partisi
SAADET 		2.094 %2.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.295 %1.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		991 %1.07
Anavatan Partisi
ANAP 		615 %0.67
Demokrat Parti
DP 		536 %0.58
Emek Partisi
EMEP 		358 %0.39
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
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Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
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Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartal
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Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
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Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Şile
Açılan Sandık Oranı %0
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Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
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Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0