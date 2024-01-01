KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kadıköy Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Veli Arslan adalet-ve-kalkinma-partisi
Veli
Arslan
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 201.751 %65.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 59.838 %19.57
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 38.738 %12.67
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.815 %0.59
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.350 %0.44
Vatan Partisi
VATAN 		- 1.060 %0.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 671 %0.22
Demokrat Parti
DP 		- 323 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 277 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 260.439 %72.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 73.598 %20.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.241 %3.41
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 6.398 %1.78
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 1.912 %0.53
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.643 %0.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.086 %0.3
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 693 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 377 %0.1
Yurt Partisi
YURT-P 		- 273 %0.08
Demokrat Parti
DP 		- 226 %0.06
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 188 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 128 %0.04
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 125 %0.03
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 91 %0.03
Millet Partisi
Millet 		- 54 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 228.522 %68.13
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 76.187 %22.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.153 %3.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.809 %1.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.023 %1.2
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.396 %1.01
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.952 %0.58
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.312 %0.39
Demokrat Parti
DP 		- 1.114 %0.33
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.098 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 360 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 261 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		209.125 %68.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		59.802 %19.6
İyi Parti
İYİ PARTİ 		26.740 %8.76
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.742 %0.9
Saadet Partisi
SAADET 		2.337 %0.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.472 %0.48
Vatan Partisi
VATAN 		1.211 %0.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.037 %0.34
Demokrat Parti
DP 		368 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		333 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		249.117 %69.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		72.450 %20.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		17.283 %4.82
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		8.603 %2.4
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		2.933 %0.82
Saadet Partisi
SAADET 		1.863 %0.52
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.681 %0.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.385 %0.39
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.335 %0.37
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		670 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		521 %0.15
Demokrat Parti
DP 		439 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		230 %0.06
Doğru Yol Partisi
DYP 		181 %0.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		156 %0.04
Millet Partisi
Millet 		67 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		225.381 %67.37
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		73.246 %21.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.604 %4.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		5.609 %1.68
Saadet Partisi
SAADET 		4.613 %1.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.268 %1.28
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		3.876 %1.16
Anavatan Partisi
ANAP 		1.571 %0.47
Demokrat Parti
DP 		1.509 %0.45
Bağımsız
BĞMSZ 		477 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		384 %0.11
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
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Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
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Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
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Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
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Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Şile
Açılan Sandık Oranı %0
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Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
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Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
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Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0