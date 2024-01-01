MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Maltepe Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Kadem Ekşi adalet-ve-kalkinma-partisi
Kadem
Ekşi
%0 0 Oy
Esin Köymen cumhuriyet-halk-partisi
Esin
Köymen
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 157.438 %52.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 128.034 %42.88
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.669 %1.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.905 %0.97
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.701 %0.57
Vatan Partisi
VATAN 		- 1.162 %0.39
Demokrat Parti
DP 		- 1.110 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 657 %0.22
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 149.174 %49.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 115.304 %38.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 24.879 %8.23
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 6.569 %2.17
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.653 %0.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.305 %0.43
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 632 %0.21
Yurt Partisi
YURT-P 		- 532 %0.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 373 %0.12
Demokrat Parti
DP 		- 356 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 335 %0.11
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 170 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 82 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 124.471 %51.39
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 92.153 %38.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.493 %3.09
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 7.128 %2.94
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 4.868 %2.01
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.991 %0.82
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.971 %0.81
Demokrat Parti
DP 		- 910 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 475 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 350 %0.14
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 302 %0.12
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 106 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		157.838 %53.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		121.923 %41.08
Saadet Partisi
SAADET 		5.768 %1.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.179 %1.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.229 %0.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.823 %0.61
Demokrat Parti
DP 		1.327 %0.45
Vatan Partisi
VATAN 		1.109 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		730 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		144.930 %48.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		113.084 %37.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		25.874 %8.57
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		7.553 %2.5
Saadet Partisi
SAADET 		3.595 %1.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.351 %0.78
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.058 %0.35
Demokrat Parti
DP 		674 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		590 %0.2
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		553 %0.18
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		489 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		354 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		339 %0.11
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		244 %0.08
Bağımsız
BĞMSZ 		67 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		122.331 %50.66
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		89.114 %36.91
Saadet Partisi
SAADET 		9.251 %3.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		9.130 %3.78
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		5.057 %2.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.622 %1.09
Anavatan Partisi
ANAP 		2.256 %0.93
Demokrat Parti
DP 		1.150 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		554 %0.23
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
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Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
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Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
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Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Şile
Açılan Sandık Oranı %0
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Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
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Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
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Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
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Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0