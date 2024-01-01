ŞİŞLİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Şişli Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Gökhan Yüksel adalet-ve-kalkinma-partisi
Gökhan
Yüksel
%0 0 Oy
Resul Emrah Şahan cumhuriyet-halk-partisi
Resul Emrah
Şahan
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 77.242 %48.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 46.019 %28.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 33.254 %20.88
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.086 %0.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 669 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 606 %0.38
Vatan Partisi
VATAN 		- 266 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 137 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 108.523 %61.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 48.531 %27.53
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 7.140 %4.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.139 %4.05
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 1.732 %0.98
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.306 %0.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 865 %0.49
Yurt Partisi
YURT-P 		- 246 %0.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 221 %0.13
Demokrat Parti
DP 		- 214 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 164 %0.09
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 67 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 63 %0.04
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 30 %0.02
Millet Partisi
Millet 		- 23 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 99.220 %56.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 31.794 %17.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 30.458 %17.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.278 %2.42
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 3.816 %2.15
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.009 %1.7
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.868 %1.05
Demokrat Parti
DP 		- 1.291 %0.73
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 595 %0.34
Anavatan Partisi
ANAP 		- 566 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 170 %0.1
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 33 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		87.008 %55.04
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		38.379 %24.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		28.094 %17.77
Saadet Partisi
SAADET 		1.677 %1.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.338 %0.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		989 %0.63
Vatan Partisi
VATAN 		382 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		223 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		104.792 %59.54
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		47.522 %27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.525 %4.84
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		7.902 %4.49
Saadet Partisi
SAADET 		1.960 %1.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.567 %0.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.053 %0.6
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		552 %0.31
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		548 %0.31
Demokrat Parti
DP 		435 %0.25
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		410 %0.23
Demokratik Sol Parti
DSP 		334 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		164 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		153 %0.09
Millet Partisi
Millet 		41 %0.02
Bağımsız
BĞMSZ 		40 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		67.104 %38.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		46.383 %26.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		38.231 %21.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.610 %4.91
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		4.209 %2.4
Saadet Partisi
SAADET 		3.302 %1.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.986 %1.7
Demokrat Parti
DP 		2.279 %1.3
Anavatan Partisi
ANAP 		976 %0.56
Bağımsız
BĞMSZ 		975 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		295 %0.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
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Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
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Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
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Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Şile
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
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Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
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Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0