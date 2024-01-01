BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Bakırköy Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Ali Talip Özdemir adalet-ve-kalkinma-partisi
Ali Talip
Özdemir
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 77.323 %56.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 33.721 %24.85
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 12.582 %9.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 9.002 %6.63
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.132 %0.83
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 785 %0.58
Demokrat Parti
DP 		- 516 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 201 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 102.364 %68.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 32.763 %22.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.899 %5.31
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 3.060 %2.06
Saadet Partisi
SAADET 		- 856 %0.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 656 %0.44
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 290 %0.19
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 287 %0.19
Demokrat Parti
DP 		- 211 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 131 %0.09
Yurt Partisi
YURT-P 		- 112 %0.08
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 85 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 62 %0.04
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 55 %0.04
Millet Partisi
Millet 		- 34 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 78.129 %58.5
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 30.354 %22.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 15.917 %11.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.393 %3.29
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.627 %1.22
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 913 %0.68
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 733 %0.55
Demokrat Parti
DP 		- 511 %0.38
Anavatan Partisi
ANAP 		- 481 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 198 %0.15
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 180 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 107 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		78.689 %58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		33.243 %24.5
İyi Parti
İYİ PARTİ 		11.347 %8.36
Demokratik Sol Parti
DSP 		5.892 %4.34
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.947 %2.17
Saadet Partisi
SAADET 		1.276 %0.94
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		798 %0.59
Büyük Birlik Partisi
BBP 		514 %0.38
Demokrat Parti
DP 		437 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		325 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		212 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		98.635 %66.38
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		32.332 %21.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.070 %6.78
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.317 %2.23
Saadet Partisi
SAADET 		938 %0.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		729 %0.49
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		695 %0.47
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		305 %0.21
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		303 %0.2
Demokrat Parti
DP 		299 %0.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		295 %0.2
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		193 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		114 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		104 %0.07
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		93 %0.06
Doğru Yol Partisi
DYP 		79 %0.05
Bağımsız
BĞMSZ 		73 %0.05
Millet Partisi
Millet 		18 %0.01
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		78.687 %59.16
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.241 %21.98
Demokratik Sol Parti
DSP 		12.771 %9.6
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.456 %4.85
Saadet Partisi
SAADET 		1.877 %1.41
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.351 %1.02
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.009 %0.76
Demokrat Parti
DP 		793 %0.6
Anavatan Partisi
ANAP 		601 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		223 %0.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
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Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşiktaş
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Beykoz
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Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Büyükçekmece
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Çatalca
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Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenler
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Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyüpsultan
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Fatih
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Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadıköy
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Kağıthane
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Kartal
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Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Maltepe
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Pendik
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Sancaktepe
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Sarıyer
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Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultanbeyli
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Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Şile
Açılan Sandık Oranı %0
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Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
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Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
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Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
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Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
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Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0