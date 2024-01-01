BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Büyükçekmece Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Recep Erol adalet-ve-kalkinma-partisi
Recep
Erol
%0 0 Oy
Hasan Akgün cumhuriyet-halk-partisi
Hasan
Akgün
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 72.927 %50.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 68.794 %47.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 979 %0.68
Saadet Partisi
SAADET 		- 925 %0.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 572 %0.39
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 341 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 229 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		- 162 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 60.470 %47.57
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 57.026 %44.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.684 %3.68
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.550 %2.01
Saadet Partisi
SAADET 		- 634 %0.5
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 606 %0.48
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 373 %0.29
Demokrat Parti
DP 		- 310 %0.24
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 201 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 114 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 99 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 26 %0.02
Millet Partisi
Millet 		- 20 %0.02
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 14 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 39.337 %44.26
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 38.759 %43.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.969 %7.84
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.941 %2.18
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.065 %1.2
Demokrat Parti
DP 		- 391 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 197 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 158 %0.18
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 61 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		70.052 %48.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		66.890 %46.39
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.882 %2
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.550 %1.08
Saadet Partisi
SAADET 		1.325 %0.92
Demokratik Sol Parti
DSP 		573 %0.4
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		409 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		295 %0.2
Vatan Partisi
VATAN 		202 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		57.609 %45.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		55.941 %44.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.289 %5.75
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.893 %2.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		877 %0.69
Saadet Partisi
SAADET 		846 %0.67
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		321 %0.25
Demokrat Parti
DP 		275 %0.22
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		148 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		129 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		116 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		114 %0.09
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		108 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		63 %0.05
Millet Partisi
Millet 		25 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		37.868 %42.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		37.769 %42.78
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.608 %8.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.132 %2.41
Saadet Partisi
SAADET 		1.523 %1.73
Demokrat Parti
DP 		593 %0.67
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		471 %0.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		320 %0.36
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
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Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
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Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
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Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Şile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0