ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Üsküdar Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Hilmi Türkmen adalet-ve-kalkinma-partisi
Hilmi
Türkmen
%0 0 Oy
Sinem Dedetaş cumhuriyet-halk-partisi
Sinem
Dedetaş
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 159.630 %48.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 150.248 %45.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 15.070 %4.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.116 %0.94
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 830 %0.25
Vatan Partisi
VATAN 		- 784 %0.24
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 156.384 %45.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 148.135 %43.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18.756 %5.48
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.571 %2.21
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 6.482 %1.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.130 %0.62
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 649 %0.19
Yurt Partisi
YURT-P 		- 555 %0.16
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 509 %0.15
Demokrat Parti
DP 		- 342 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 336 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 294 %0.09
Millet Partisi
Millet 		- 136 %0.04
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 112 %0.03
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 93 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 115.373 %37.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 86.793 %28.49
Saadet Partisi
SAADET 		- 64.197 %21.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 14.580 %4.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.063 %3.96
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 4.586 %1.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.658 %1.2
Demokrat Parti
DP 		- 976 %0.32
Anavatan Partisi
ANAP 		- 840 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 543 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 471 %0.15
Millet Partisi
Millet 		- 223 %0.07
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 169 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 149 %0.05
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		156.792 %47.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		145.881 %44.2
Saadet Partisi
SAADET 		14.237 %4.31
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.821 %1.46
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.328 %1.01
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.108 %0.64
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.124 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		893 %0.27
Vatan Partisi
VATAN 		856 %0.26
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		151.088 %44.2
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		138.902 %40.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		23.343 %6.83
Saadet Partisi
SAADET 		11.900 %3.48
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		7.612 %2.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.530 %1.03
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.130 %0.33
Demokrat Parti
DP 		831 %0.24
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		790 %0.23
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		693 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		666 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		398 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		394 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		255 %0.07
Millet Partisi
Millet 		146 %0.04
Bağımsız
BĞMSZ 		141 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		116.357 %38.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		94.221 %31
Saadet Partisi
SAADET 		51.282 %16.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.790 %5.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		10.749 %3.54
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.603 %2.17
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		5.473 %1.8
Demokrat Parti
DP 		1.530 %0.5
Anavatan Partisi
ANAP 		1.173 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		519 %0.17
Millet Partisi
Millet 		273 %0.09
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
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Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
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Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
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Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
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Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
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Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
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Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
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Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Şile
Açılan Sandık Oranı %0
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Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şile
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0