CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

CHP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
Zeydan Karalar
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
Burcu Köksal
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
Erkan Bulut
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
Pelinsu Yıldırım Demir
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
Turgay Sevindi
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
Mansur Yavaş
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
Muhittin Böcek
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
Faruk Demir
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
Bilgehan Erdem
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
Özlem Çerçioğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
Ahmet Akın
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
Muhammet Rıza Yalçınkaya
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
Hasan Sünük
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
Kubilay Erel
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
Melek Mızrak Subaşı
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
Yücel Dara Gökel
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
Selim Suyugüzel
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
Tanju Özcan
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
Ali Orkun Ercengiz
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
Mustafa Bozbey
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
Muharrem Erkek
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
İlhan Tekin
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
Hasan Levent Çöphüseyinoğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
Bülent Nuri Çavuşoğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
Cafer Pekdemir
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
Sedat Çelikel
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
Özge Vataner
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
Atlıhan Atilla
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
Ayşe Ünlüce
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
Muzaffer Ertürk
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
Fuat Köse
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
Bedri Ağaç
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
Cüneyt Özbek
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
Lütfü Savaş
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
Atakan Yazgan
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
Ekrem İmamoğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
Cemil Tugay
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
Mukaddes Zeynep Arıkan
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
Bayram Karadağ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
Recep Sertçelik
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
Hasan Baltacı
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
Ahmet Önal
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Siyam Kesimoğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
Selahattin Ekicioğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
Hakan Bilecen
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
Atasoy Bilgin
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
İsmail Sonkaya
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
Eyüp Kahveci
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
Ferdi Zeyrek
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
Ömer Durak
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
Vahap Seçer
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
Ahmet Aras
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
Tuncay Çanga
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Bilgin
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
Hulus Özen
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
Serkan Karayiğit
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
Necati Topaloğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
Azize Çeroğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
Cevat Öncü
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
Metin Gürbüz
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
Tacettin Kepenek
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
Candan Yüceer
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
Murat Yazıcı
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
Hasan Süha Saral
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
Ali Mustafa Çelik
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
Özkan Yalım
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
Şükrü Şahar
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Gürel
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
Özkan Şengül
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
Tahsin Erdem
%0|0
0 0 0/0 0/0