CHP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
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ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|Zeydan Karalar
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ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|Burcu Köksal
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%0|0
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AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|Erkan Bulut
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%0|0
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AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|Pelinsu Yıldırım Demir
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AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|Turgay Sevindi
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ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|Mansur Yavaş
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ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|Muhittin Böcek
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ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|Faruk Demir
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ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|Bilgehan Erdem
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AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|Özlem Çerçioğlu
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BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|Ahmet Akın
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BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|Muhammet Rıza Yalçınkaya
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%0|0
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BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|Hasan Sünük
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%0|0
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BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|Kubilay Erel
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BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|Melek Mızrak Subaşı
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%0|0
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BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|Yücel Dara Gökel
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%0|0
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BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|Selim Suyugüzel
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%0|0
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BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|Tanju Özcan
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BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|Ali Orkun Ercengiz
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BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Bozbey
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ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|Muharrem Erkek
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ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|İlhan Tekin
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ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|Hasan Levent Çöphüseyinoğlu
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DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|Bülent Nuri Çavuşoğlu
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DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|Cafer Pekdemir
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DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|Sedat Çelikel
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EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
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ELAZIĞ
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ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|Özge Vataner
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ERZURUM
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|Atlıhan Atilla
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ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|Ayşe Ünlüce
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GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|Muzaffer Ertürk
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GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|Fuat Köse
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GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|Bedri Ağaç
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HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|Cüneyt Özbek
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HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|Lütfü Savaş
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IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|Atakan Yazgan
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İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|Ekrem İmamoğlu
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İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|Cemil Tugay
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KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|Mukaddes Zeynep Arıkan
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KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|Bayram Karadağ
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KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|Recep Sertçelik
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KARS
Açılan Sandık Oranı %0
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KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|Hasan Baltacı
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KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|Ahmet Önal
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KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Siyam Kesimoğlu
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KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|Selahattin Ekicioğlu
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KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|Hakan Bilecen
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KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|Atasoy Bilgin
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KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|İsmail Sonkaya
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KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|Eyüp Kahveci
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MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
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MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|Ferdi Zeyrek
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MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|Ömer Durak
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MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|Vahap Seçer
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MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|Ahmet Aras
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MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|Tuncay Çanga
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NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Bilgin
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NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|Hulus Özen
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ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|Serkan Karayiğit
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RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|Necati Topaloğlu
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SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|Azize Çeroğlu
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SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|Cevat Öncü
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SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|Metin Gürbüz
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SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|Tacettin Kepenek
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ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
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TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|Candan Yüceer
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TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|Murat Yazıcı
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TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|Hasan Süha Saral
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TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|Ali Mustafa Çelik
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UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|Özkan Yalım
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VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|Şükrü Şahar
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YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Gürel
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YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|Özkan Şengül
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%0|0
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ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|Tahsin Erdem
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%0|0
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