CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Acıgöl
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Avanos
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Derinkuyu
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Gülşehir
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Hacıbektaş
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Kozaklı
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Merkez
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Ürgüp
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BELDELER ADAY OY ORAN
Çalış
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Çat
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Göre
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Göreme
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Kalaba
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Karapınar
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Kavak
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Kaymaklı
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Nar
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Ortahisar
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Özkonak
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Sulusaray
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Tatların
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Uçhisar
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Yazıhüyük
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