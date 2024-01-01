ACIGÖL SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Avanos
Açılan Sandık Oranı %0
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Derinkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Hacıbektaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
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Ürgüp
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Çalış
Açılan Sandık Oranı %0
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Çat
Açılan Sandık Oranı %0
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Göre
Açılan Sandık Oranı %0
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Göreme
Açılan Sandık Oranı %0
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Kalaba
Açılan Sandık Oranı %0
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Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaymaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Nar
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortahisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Özkonak
Açılan Sandık Oranı %0
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Sulusaray
Açılan Sandık Oranı %0
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Tatların
Açılan Sandık Oranı %0
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Uçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Avanos
Açılan Sandık Oranı %0
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Derinkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Gülşehir
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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Hacıbektaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Kozaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Ürgüp
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Çalış
Açılan Sandık Oranı %0
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Çat
Açılan Sandık Oranı %0
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Göre
Açılan Sandık Oranı %0
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Göreme
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Kalaba
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaymaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Nar
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortahisar
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|
Özkonak
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Sulusaray
Açılan Sandık Oranı %0
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Tatların
Açılan Sandık Oranı %0
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Uçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Yazıhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
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