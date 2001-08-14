AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
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ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|Fatih Mehmet Kocaispir
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%0|0
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ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|Ziya Polat
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%0|0
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AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|Hüseyin Ceylan Uluçay
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%0|0
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AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Salih Aydın
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%0|0
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AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|Evren Dinçer
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%0|0
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AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Uyanık
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%0|0
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ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGUT ALTINOK
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%0|0
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ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|Hakan Tütüncü
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%0|0
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ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|Yunus Baydar
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%0|0
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ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Kocatepe
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%0|0
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AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Savaş
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BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|Yücel Yılmaz
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%0|0
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BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
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%0|0
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BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|Adil Sebati Ceylan
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%0|0
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BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|Mete Memiş
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%0|0
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BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Yaman
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%0|0
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BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|Erdal Arıkan
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%0|0
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BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|Nesrullah Tanğlay
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%0|0
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BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|Muhammed Emin Demirkol
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%0|0
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BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Şimşek
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%0|0
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BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|Alinur Aktaş
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%0|0
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ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|Jülide İskenderoğlu
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%0|0
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ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|Hüseyin Filiz
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%0|0
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ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|Halil İbrahim Aşgın
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%0|0
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DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|Osman Zolan
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%0|0
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DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Halis Bilden
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%0|0
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DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|Faruk Özlü
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%0|0
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EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|Belgin İba
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ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
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%0|0
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ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Sekmen
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ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|Nebi Hatipoğlu
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GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|Fatma Şahin
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GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|Aytekin Şenlikoğlu
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GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|Ercan Çimen
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HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İsmet Ölmez
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HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Öntürk
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IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|Ülkü Öcal
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ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|Şükrü Başdeğirmen
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%0|0
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İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KURUM
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İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|Hamza Dağ
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KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|Fırat Görgel
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KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|Özkan Çetinkaya
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%0|0
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KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|Mevlüt Akgün
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%0|0
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KARS
Açılan Sandık Oranı %0
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KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|Tahsin Babaş
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KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|Memduh Büyükkılıç
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KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Saygılı
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KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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%0|0
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KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|Osman Arslan
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KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|Reşit Polat
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KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|Tahir Büyükakın
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KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|Uğur İbrahim Altay
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KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|Kamil Saraçoğlu
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MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|Sami Er
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MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
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MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|Abdullah Erin
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MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
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MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|Aydın Ayaydın
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MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|Feyat Asya
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NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Savran
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NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|Emrah Özdemir
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ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Hilmi Güler
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OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|Rahmi Metin
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SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|Yusuf Alemdar
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SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|Halit Doğan
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SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|Ekrem Olğaç
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%0|0
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SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|Yakup Üçüncüoğlu
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%0|0
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SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|Hilmi Bilgin
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ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|Zeynel Abidin Beyazgül
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%0|0
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ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Yarka
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%0|0
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TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|Cüneyt Yüksel
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TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|Eyüp Eroğlu
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%0|0
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TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|Ahmet Metin Genç
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TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|Erkan Eroğlu
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%0|0
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UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Çakın
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%0|0
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VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|Abdulahat Arvas
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YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Tutuk
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YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|Celal Köse
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ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|Ömer Selim Alan
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%0|0
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