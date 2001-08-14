AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
Fatih Mehmet Kocaispir
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
Ziya Polat
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
Hüseyin Ceylan Uluçay
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Salih Aydın
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
Evren Dinçer
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Uyanık
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
TURGUT ALTINOK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
Hakan Tütüncü
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
Yunus Baydar
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Kocatepe
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
Mustafa Savaş
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
Yücel Yılmaz
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
Adil Sebati Ceylan
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
Mete Memiş
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
Mustafa Yaman
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
Erdal Arıkan
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
Nesrullah Tanğlay
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
Muhammed Emin Demirkol
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Şimşek
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
Alinur Aktaş
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
Jülide İskenderoğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
Hüseyin Filiz
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
Halil İbrahim Aşgın
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
Osman Zolan
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Halis Bilden
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
Faruk Özlü
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
Belgin İba
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Sekmen
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
Nebi Hatipoğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
Fatma Şahin
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
Aytekin Şenlikoğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
Ercan Çimen
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
İsmet Ölmez
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Öntürk
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
Ülkü Öcal
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
Şükrü Başdeğirmen
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT KURUM
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
Hamza Dağ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
Fırat Görgel
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
Özkan Çetinkaya
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
Mevlüt Akgün
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
Tahsin Babaş
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
Memduh Büyükkılıç
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Saygılı
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
Osman Arslan
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
Reşit Polat
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
Tahir Büyükakın
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
Uğur İbrahim Altay
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
Kamil Saraçoğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
Sami Er
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
Abdullah Erin
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
Aydın Ayaydın
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
Feyat Asya
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Savran
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
Emrah Özdemir
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Hilmi Güler
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
Rahmi Metin
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
Yusuf Alemdar
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
Halit Doğan
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
Ekrem Olğaç
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
Yakup Üçüncüoğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
Hilmi Bilgin
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
Zeynel Abidin Beyazgül
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Yarka
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
Cüneyt Yüksel
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
Eyüp Eroğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
Ahmet Metin Genç
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
Erkan Eroğlu
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Çakın
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
Abdulahat Arvas
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
Mustafa Tutuk
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
Celal Köse
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
Ömer Selim Alan
%0|0
0 0 0/0 0/0