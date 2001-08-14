AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Ardeşen
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıhemşin
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayeli
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Derepazarı
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Fındıklı
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Güneysu
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Hemşin
Açılan Sandık Oranı %0
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İkizdere
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İyidere
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Kalkandere
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazar
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BELDELER ADAY OY ORAN
Büyükköy
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Kendirli
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Madenli
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Muradiye
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Salarha
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Tunca
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