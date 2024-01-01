MURADİYE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Muradiye Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.115 %51.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.015 %46.65
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 30 %1.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 16 %0.74
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.232 %60.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 713 %35.28
Saadet Partisi
SAADET 		- 71 %3.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 816 %45.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 620 %34.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 269 %15.04
Saadet Partisi
SAADET 		- 55 %3.07
Demokrat Parti
DP 		- 20 %1.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 9 %0.5
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.126 %52.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		975 %45.26
İyi Parti
İYİ PARTİ 		31 %1.44
Saadet Partisi
SAADET 		22 %1.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.247 %62.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		646 %32.51
Saadet Partisi
SAADET 		90 %4.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		840 %46.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		590 %32.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		261 %14.53
Saadet Partisi
SAADET 		82 %4.57
Demokrat Parti
DP 		23 %1.28
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ardeşen
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıhemşin
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Derepazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Fındıklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Güneysu
Açılan Sandık Oranı %0
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Hemşin
Açılan Sandık Oranı %0
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İkizdere
Açılan Sandık Oranı %0
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İyidere
Açılan Sandık Oranı %0
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Kalkandere
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazar
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kendirli
Açılan Sandık Oranı %0
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Madenli
Açılan Sandık Oranı %0
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Salarha
Açılan Sandık Oranı %0
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Tunca
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ardeşen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıhemşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derepazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fındıklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneysu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hemşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkizdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İyidere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalkandere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kendirli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Madenli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salarha
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tunca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0