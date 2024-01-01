PAZAR SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Ardeşen
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıhemşin
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Derepazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Fındıklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Güneysu
Açılan Sandık Oranı %0
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Hemşin
Açılan Sandık Oranı %0
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İkizdere
Açılan Sandık Oranı %0
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İyidere
Açılan Sandık Oranı %0
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Kalkandere
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Büyükköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kendirli
Açılan Sandık Oranı %0
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Madenli
Açılan Sandık Oranı %0
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Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Salarha
Açılan Sandık Oranı %0
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Tunca
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Ardeşen
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Çamlıhemşin
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
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Çayeli
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Derepazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|
Fındıklı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Güneysu
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Hemşin
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
İkizdere
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
İyidere
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kalkandere
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Büyükköy
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kendirli
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Madenli
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Salarha
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Tunca
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0