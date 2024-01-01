BAĞIMSIZ ADAYLAR
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı
  • Kazandığı İl Sayısı
  • Kazandığı İlçe Sayısı
  • Kazandığı Belde Sayısı
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI