KIRIKHAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kırıkhan Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 37.089 %58.87
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 24.368 %38.68
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 994 %1.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 362 %0.57
Vatan Partisi
VATAN 		- 98 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 89 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 38.681 %65.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 16.896 %28.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.888 %3.17
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.584 %2.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 206 %0.35
Millet Partisi
Millet 		- 110 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 87 %0.15
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 49 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 14.101 %41.42
Demokrat Parti
DP 		- 9.886 %29.04
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.129 %23.88
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.019 %2.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 496 %1.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 302 %0.89
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 78 %0.23
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 35 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		37.762 %60.32
İyi Parti
İYİ PARTİ 		22.782 %36.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.119 %1.79
Saadet Partisi
SAADET 		432 %0.69
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		296 %0.47
Vatan Partisi
VATAN 		101 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		74 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		34 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		37.976 %63.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.535 %26.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.776 %6.36
Saadet Partisi
SAADET 		1.494 %2.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		272 %0.46
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		112 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		79 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		66 %0.11
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		37 %0.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		36 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.293 %39.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.015 %26.76
Demokrat Parti
DP 		8.847 %26.27
Saadet Partisi
SAADET 		1.206 %3.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		882 %2.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		359 %1.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		81 %0.24
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Defne
Açılan Sandık Oranı %0
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Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
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Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
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Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
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İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Payas
Açılan Sandık Oranı %0
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Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Defne
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Payas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0