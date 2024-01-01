PAYAS SEÇİM SONUÇLARI

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  • Payas Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.552 %42.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.854 %40.08
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.085 %16.61
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 76 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 20 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.744 %46.64
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.340 %31.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.174 %13.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.314 %5.7
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 337 %1.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 69 %0.3
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 48 %0.21
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 8 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 10.315 %54.25
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.926 %31.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.876 %9.87
Saadet Partisi
SAADET 		- 428 %2.25
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 302 %1.59
Demokrat Parti
DP 		- 141 %0.74
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 27 %0.14
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.316 %46.2
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.506 %38.81
Saadet Partisi
SAADET 		3.290 %13.43
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		205 %0.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		115 %0.47
Vatan Partisi
VATAN 		24 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		23 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		14 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.531 %45.89
Saadet Partisi
SAADET 		5.382 %23.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.076 %17.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.246 %9.79
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		515 %2.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		100 %0.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		71 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		18 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.537 %50.8
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.854 %31.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.044 %10.89
Saadet Partisi
SAADET 		642 %3.42
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		452 %2.41
Demokrat Parti
DP 		220 %1.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		26 %0.14
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Defne
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
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Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Defne
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0