HASSA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Hassa Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 17.622 %55.01
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 13.826 %43.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 290 %0.91
Saadet Partisi
SAADET 		- 244 %0.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 52 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 15.409 %52.36
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.711 %43.19
Saadet Partisi
SAADET 		- 555 %1.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 399 %1.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 149 %0.51
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 108 %0.37
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 61 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 39 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.419 %28.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.173 %23.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.121 %22.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 844 %17.13
Demokrat Parti
DP 		- 360 %7.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 11 %0.22
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.122 %57.25
İyi Parti
İYİ PARTİ 		12.523 %39.56
Büyük Birlik Partisi
BBP 		530 %1.67
Saadet Partisi
SAADET 		344 %1.09
Vatan Partisi
VATAN 		57 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		41 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		36 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.735 %53.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.430 %39.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		982 %3.35
Saadet Partisi
SAADET 		663 %2.26
Büyük Birlik Partisi
BBP 		289 %0.99
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		115 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		44 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		20 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.367 %28.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.212 %25.23
Saadet Partisi
SAADET 		1.027 %21.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		844 %17.57
Demokrat Parti
DP 		341 %7.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		13 %0.27
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Defne
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
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Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Payas
Açılan Sandık Oranı %0
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Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Defne
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Payas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0