DEFNE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Defne Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 60.329 %68.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 21.432 %24.39
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 5.410 %6.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 255 %0.29
Saadet Partisi
SAADET 		- 193 %0.22
Vatan Partisi
VATAN 		- 147 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 96 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 66.419 %82.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 6.170 %7.63
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 3.211 %3.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.681 %3.31
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 865 %1.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 666 %0.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 600 %0.74
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 117 %0.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 53 %0.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 49 %0.06
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 47 %0.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 30 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		66.585 %75.75
Demokratik Sol Parti
DSP 		14.322 %16.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.626 %6.4
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		677 %0.77
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		213 %0.24
Saadet Partisi
SAADET 		177 %0.2
Büyük Birlik Partisi
BBP 		137 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		95 %0.11
Vatan Partisi
VATAN 		72 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		66.480 %82.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4.613 %5.7
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		3.645 %4.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.789 %3.45
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.368 %1.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		794 %0.98
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		779 %0.96
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		112 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		92 %0.11
Büyük Birlik Partisi
BBP 		57 %0.07
Saadet Partisi
SAADET 		56 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		55 %0.07
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		30 %0.04
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Payas
Açılan Sandık Oranı %0
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Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Payas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0