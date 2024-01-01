ARSUZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Arsuz Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Demokratik Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 37.726 %71.93
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 13.385 %25.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 587 %1.12
Demokrat Parti
DP 		- 322 %0.61
Saadet Partisi
SAADET 		- 182 %0.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 140 %0.27
Vatan Partisi
VATAN 		- 67 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 39 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 31.286 %66.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 8.135 %17.2
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.891 %10.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.365 %2.89
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 1.355 %2.86
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 76 %0.16
Saadet Partisi
SAADET 		- 75 %0.16
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 60 %0.13
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 30 %0.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 28 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 678 %50.19
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 543 %40.19
Demokrat Parti
DP 		- 114 %8.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 15 %1.11
Saadet Partisi
SAADET 		- 1 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		37.331 %71.31
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		13.713 %26.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		544 %1.04
Demokrat Parti
DP 		323 %0.62
Saadet Partisi
SAADET 		174 %0.33
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		138 %0.26
Vatan Partisi
VATAN 		90 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		39 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		30.413 %64.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.196 %17.4
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.019 %10.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.594 %3.38
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.489 %3.16
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		127 %0.27
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		94 %0.2
Saadet Partisi
SAADET 		71 %0.15
Büyük Birlik Partisi
BBP 		45 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		36 %0.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		25 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		679 %49.93
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		499 %36.69
Demokrat Parti
DP 		143 %10.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		39 %2.87
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Defne
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Payas
Açılan Sandık Oranı %0
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Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Defne
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Payas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0