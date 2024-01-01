SAMANDAĞ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Samandağ Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 41.422 %63.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 17.284 %26.39
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 4.558 %6.96
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 2.047 %3.13
Vatan Partisi
VATAN 		- 88 %0.13
Saadet Partisi
SAADET 		- 35 %0.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 18 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 50.180 %80.98
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 6.958 %11.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.636 %4.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 964 %1.56
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 805 %1.3
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 259 %0.42
Saadet Partisi
SAADET 		- 66 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 50 %0.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 46 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 7.265 %34.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.859 %32.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.097 %19.24
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 2.883 %13.54
Saadet Partisi
SAADET 		- 98 %0.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 51 %0.24
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 36 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		44.480 %67.72
Demokratik Sol Parti
DSP 		13.004 %19.8
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.063 %7.71
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.433 %3.7
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		361 %0.55
Vatan Partisi
VATAN 		133 %0.2
Büyük Birlik Partisi
BBP 		85 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		71 %0.11
Saadet Partisi
SAADET 		39 %0.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		17 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		46.439 %75.01
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		7.952 %12.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.801 %4.52
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.713 %4.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.437 %2.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		312 %0.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		106 %0.17
Saadet Partisi
SAADET 		61 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		53 %0.09
Büyük Birlik Partisi
BBP 		36 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.153 %33.88
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		7.008 %33.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.970 %18.8
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.728 %12.92
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		99 %0.47
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		56 %0.27
Saadet Partisi
SAADET 		51 %0.24
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		49 %0.23
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
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Defne
Açılan Sandık Oranı %0
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Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
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Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
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Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
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İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
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Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Payas
Açılan Sandık Oranı %0
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Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Defne
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Payas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0