DÖRTYOL SEÇİM SONUÇLARI

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  • Dörtyol Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 32.306 %47.76
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 31.459 %46.51
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.322 %3.43
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.121 %1.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 428 %0.63
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 25.890 %39.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 24.648 %37.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 10.406 %15.85
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 3.499 %5.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 622 %0.95
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 262 %0.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 226 %0.34
Millet Partisi
Millet 		- 71 %0.11
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 37 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 16.418 %46.47
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 12.477 %35.32
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 3.486 %9.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.926 %5.45
Saadet Partisi
SAADET 		- 418 %1.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 242 %0.68
Demokrat Parti
DP 		- 229 %0.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 106 %0.3
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 28 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		33.116 %49.07
İyi Parti
İYİ PARTİ 		29.255 %43.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.861 %4.24
Saadet Partisi
SAADET 		1.270 %1.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		387 %0.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		354 %0.52
Vatan Partisi
VATAN 		139 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		107 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		24.724 %37.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		24.302 %37.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.010 %16.8
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.597 %5.49
Saadet Partisi
SAADET 		780 %1.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		421 %0.64
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		331 %0.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		262 %0.4
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		67 %0.1
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		42 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.825 %44.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.923 %33.81
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		3.594 %10.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.588 %7.34
Saadet Partisi
SAADET 		515 %1.46
Demokrat Parti
DP 		312 %0.88
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		270 %0.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		240 %0.68
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
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Defne
Açılan Sandık Oranı %0
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Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
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Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
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İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
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Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Payas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Defne
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Payas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0