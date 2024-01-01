YAYLADAĞI SEÇİM SONUÇLARI

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  • Yayladağı Toplam Seçmen 0
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  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.776 %55.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 8.048 %41.56
Saadet Partisi
SAADET 		- 296 %1.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 243 %1.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.824 %60.1
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.340 %38.78
Saadet Partisi
SAADET 		- 132 %0.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 30 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 21 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.609 %50.5
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.465 %45.98
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 49 %1.54
Demokrat Parti
DP 		- 38 %1.19
Saadet Partisi
SAADET 		- 20 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.384 %59.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.215 %37.54
Saadet Partisi
SAADET 		329 %1.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		223 %1.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		70 %0.36
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.992 %61.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.996 %37.04
Saadet Partisi
SAADET 		129 %0.8
Büyük Birlik Partisi
BBP 		43 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		15 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.537 %48.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.485 %47.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		50 %1.59
Demokrat Parti
DP 		43 %1.36
Saadet Partisi
SAADET 		35 %1.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4 %0.13
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Defne
Açılan Sandık Oranı %0
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Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
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Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
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Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
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İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
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Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Payas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Defne
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Payas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0