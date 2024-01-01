ALTINÖZÜ SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
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Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
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Belen
Açılan Sandık Oranı %0
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Defne
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Dörtyol
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Erzin
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Hassa
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İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
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Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Payas
Açılan Sandık Oranı %0
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Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
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Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
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Belen
Açılan Sandık Oranı %0
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Defne
Açılan Sandık Oranı %0
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Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
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Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
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Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
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|
İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Payas
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|
Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
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