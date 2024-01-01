İSKENDERUN SEÇİM SONUÇLARI

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  • İskenderun Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 57.551 %40.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 52.246 %36.65
Demokrat Parti
DP 		- 30.464 %21.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.028 %0.72
Saadet Partisi
SAADET 		- 769 %0.54
Vatan Partisi
VATAN 		- 220 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 161 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 118 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 52.928 %37.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 49.861 %35.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 32.801 %23.29
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.817 %2
Saadet Partisi
SAADET 		- 933 %0.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 541 %0.38
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 234 %0.17
Millet Partisi
Millet 		- 163 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 146 %0.1
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 145 %0.1
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 127 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 66 %0.05
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 54 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 31.169 %32.92
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 24.756 %26.15
Demokrat Parti
DP 		- 23.278 %24.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.100 %12.78
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.265 %2.39
Saadet Partisi
SAADET 		- 668 %0.71
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 199 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 115 %0.12
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 74 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 51 %0.05
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		59.483 %41.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		55.735 %39.24
Demokrat Parti
DP 		19.823 %13.95
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.910 %2.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.553 %1.09
Saadet Partisi
SAADET 		1.465 %1.03
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		231 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		223 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		192 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		51.883 %36.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		47.542 %33.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		33.059 %23.55
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.316 %2.36
Saadet Partisi
SAADET 		1.567 %1.12
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.388 %0.99
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		815 %0.58
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		325 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		167 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		137 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		114 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		88 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		31.460 %33.34
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		25.310 %26.82
Demokrat Parti
DP 		19.647 %20.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.061 %14.9
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.717 %2.88
Saadet Partisi
SAADET 		959 %1.02
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		211 %0.22
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
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Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
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Defne
Açılan Sandık Oranı %0
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Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
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Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
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Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
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Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Payas
Açılan Sandık Oranı %0
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Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Defne
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Payas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0