MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 28.779 %45.84
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 28.441 %45.31
Demokrat Parti
DP 		- 3.620 %5.77
Saadet Partisi
SAADET 		- 930 %1.48
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 539 %0.86
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 197 %0.31
Vatan Partisi
VATAN 		- 117 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 87 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 66 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 27.229 %43.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 27.223 %43.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.390 %5.41
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.101 %3.35
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.298 %2.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 648 %1.03
Demokrat Parti
DP 		- 334 %0.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 120 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 92 %0.15
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 80 %0.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 63 %0.1
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 55 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 55 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 21 %0.03
Millet Partisi
Millet 		- 9 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 18.567 %35.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 17.495 %33.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.768 %18.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.062 %3.96
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 1.986 %3.82
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.374 %2.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 488 %0.94
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 183 %0.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 99 %0.19
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 26 %0.05
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.525 %45.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		27.133 %43.34
Demokrat Parti
DP 		3.268 %5.22
Saadet Partisi
SAADET 		1.487 %2.38
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.440 %2.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		280 %0.45
Vatan Partisi
VATAN 		241 %0.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		121 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		112 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		26.221 %42.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		24.775 %39.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.248 %8.44
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.261 %3.64
Saadet Partisi
SAADET 		1.550 %2.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		945 %1.52
Demokrat Parti
DP 		404 %0.65
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		170 %0.27
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		167 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		166 %0.27
Doğru Yol Partisi
DYP 		98 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		81 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		65 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.101 %33.16
Demokrat Parti
DP 		15.908 %30.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.558 %20.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.241 %6.28
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.074 %4.02
Saadet Partisi
SAADET 		1.690 %3.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		808 %1.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		195 %0.38
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
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Armutlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiftlikköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Termal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Esenköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaytazdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Koru
Açılan Sandık Oranı %0
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Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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Tavşanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Teşvikiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Armutlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çınarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiftlikköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Termal
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Esenköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaytazdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koru
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tavşanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Teşvikiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0