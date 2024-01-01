TERMAL SEÇİM SONUÇLARI

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  • Termal Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.253 %50.32
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.168 %46.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 37 %1.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 26 %1.04
Saadet Partisi
SAADET 		- 5 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.189 %50.42
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 978 %41.48
Saadet Partisi
SAADET 		- 161 %6.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 19 %0.81
Millet Partisi
Millet 		- 5 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.13
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 3 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 879 %53.21
Demokrat Parti
DP 		- 611 %36.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 125 %7.57
Saadet Partisi
SAADET 		- 33 %2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.237 %49.74
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.145 %46.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		80 %3.22
Saadet Partisi
SAADET 		22 %0.88
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		3 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.091 %46.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		796 %34.13
Saadet Partisi
SAADET 		357 %15.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		69 %2.96
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6 %0.26
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		3 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		771 %47.18
Demokrat Parti
DP 		517 %31.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		197 %12.06
Saadet Partisi
SAADET 		122 %7.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		16 %0.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11 %0.67
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Armutlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Çınarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiftlikköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Esenköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaytazdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Koru
Açılan Sandık Oranı %0
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Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tavşanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Teşvikiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Armutlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çınarcık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çiftlikköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Esenköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaytazdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Koru
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tavşanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Teşvikiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0